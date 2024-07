Nächstes Brüderpaar vereint: Fatih Türkgücü Meschede holt Taha Bayram

Danach zog Bayram bis zum Ende der A-Jugend durch den höherklassigen Juniorenfußball. Erst beim SC Neheim, dann beim FC Iserlohn und TuS Sundern und zuletzt für ein Jahr beim SV Brilon in der Landesliga.

"Nach seiner Verletzung ist er nun direkt in die Vorbereitung eingestiegen und zeigt bereits großes Potenzial, um in der Senioren Landesliga durchzustarten", so Fatih Türkgücü bei der Vorstellung von Bayram. "Taha gilt als eines der spielerisch größten Talente aus Meschede und wird uns in Zukunft sicherlich viel Freude bereiten. Als kleiner Bruder von unserem Spieler Neco Bayram kennt er das Umfeld und die Community schon bestens."