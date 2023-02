Nächster Neuer: Lombaya unterschreibt in Emden 22-Jähriger soll das Mittelfeld verstärken.

In Emden trainiert der 22-Jährige seit einigen Wochen mit. Zudem bestritt er bisher zwei Testspiele im Kickers-Trikot und erzielte einen Treffer. "Emden ist ein toller Verein mit viel Tradition", sagt Lombaya. "Ich werde alles versuchen, um der Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt weiterzuhelfen."



In den kommenden Tagen könnte auch ein weiterer Transfer über die Bühne gehen. Testspieler Leon Kugland (SV Meppen) steht kurz vor einer Unterschrift. "Wir müssen noch ein, zwei Dinge klären. Dann hoffe ich, dass wir Leon verpflichten können", so Kickers-Trainer Stefan Emmerling.