Nächster Abstieg für den HSV: Dritte wird durchgereicht

Nächster Abstieg für den Hamburger SV III. – Foto: red/KI

Der Hamburger SV III ist aus der Landesliga Hammonia abgestiegen. Am vorletzten Spieltag verlor die Mannschaft bei SC Victoria II mit 0:1 und kann den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze nicht mehr aufholen. Damit ist der zweite Abstieg in Folge besiegelt: Nach dem Abschied aus der Oberliga Hamburg geht es für den HSV nun weiter hinunter in die Bezirksliga.

Der Hamburger SV III ist aus der Landesliga Hammonia abgestiegen. Am vorletzten Spieltag verlor die Mannschaft beim SC Victoria II mit 0:1 und kann den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze nicht mehr aufholen. Damit ist der zweite Abstieg in Folge besiegelt: Nach dem Abschied aus der Oberliga Hamburg geht es für den HSV nun weiter hinunter in die

Besonders bitter: Auch Victoria II konnte sich trotz des Heimsiegs nicht retten. Weil Altona 93 II parallel deutlich mit 5:0 beim Hetlinger MTV gewann, steht auch der Abstieg der Hoheluft-Reserve fest. Neben HSV III und Victoria II muss auch Klub Kosova die Landesliga verlassen.

Blechenberg trifft - doch Victoria steigt trotzdem ab

Im direkten Duell zweier akut gefährdeter Mannschaften fiel die Entscheidung nach der Pause. Hugo Blechenberg erzielte in der 55. Minute das 1:0 für Victoria II. Für den HSV III war dieser Treffer der nächste schwere Rückschlag in einer Saison, in der die Mannschaft nie wirklich Stabilität fand.

Die Gäste brauchten dringend Punkte, um die minimale Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Doch der Ausgleich gelang nicht mehr. Durch die Niederlage bleibt der Hamburger SV III bei 20 Punkten und kann Altona 93 II auf Rang 13 nicht mehr erreichen.

Victoria II steht nach dem Sieg bei 22 Punkten, doch auch das reicht nicht. Der Rückstand auf Altona beträgt vor dem letzten Spieltag fünf Punkte. Damit war der eigene Erfolg nur noch ein sportlicher Achtungserfolg, aber keine Rettung mehr.

Altona 93 II macht alles klar

Die entscheidende Nachricht kam aus Hetlingen. Dort setzte sich Altona 93 II mit 5:0 durch und sicherte sich damit endgültig den Klassenerhalt. Peer Ewerbeck brachte Altona kurz vor der Pause per Foulelfmeter in Führung und legte in der 55. Minute das 2:0 nach. Wendelin Wolf, Anton Rudolph und Frederick Yeboah machten den klaren Auswärtssieg perfekt.

Für Altona war es der Befreiungsschlag zur richtigen Zeit. Für Victoria II und HSV III war es das Ergebnis, das alle rechnerischen Hoffnungen beendete.

Trainerwechsel brachte keine Wende

Beim HSV III hatte man im März noch einmal auf einen Impuls gesetzt und den Trainer gewechselt. Max Krause übernahm in der schwierigen Phase, konnte den Negativtrend aber nicht mehr stoppen. Die Hypothek aus der bisherigen Saison war zu groß, die Stabilität blieb aus.

Der Abstieg ist deshalb nicht nur eine Momentaufnahme des Spiels bei Victoria, sondern das Ergebnis einer insgesamt misslungenen Saison. Mit nur vier Siegen aus 29 Spielen, 41 erzielten Toren und 92 Gegentreffern fehlte dem HSV III über weite Strecken die Grundlage für den Klassenerhalt.

Tiefer Fall nach Oberliga-Zeit

Dass der Hamburger SV III nun in der Bezirksliga landet, ist sportlich ein deutlicher Einschnitt. Noch in der Vorsaison spielte die Mannschaft in der Oberliga, nun folgt der zweite Abstieg nacheinander. Der Weg zurück wird entsprechend anspruchsvoll.

In der Landesliga Hammonia ist die Entscheidung im Tabellenkeller damit vor dem letzten Spieltag gefallen: Altona 93 II bleibt drin, Hetlingen hat bereits ausreichend Abstand, während SC Victoria II, Hamburger SV III und Klub Kosova absteigen. Für den HSV III endet eine schwierige Saison mit dem nächsten Absturz - und der Aufgabe, sich eine Klasse tiefer neu zu sortieren.

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