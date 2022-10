Nächster Abbruch nach Flutlicht-Ausfall beim TSV Solingen Diesmal betraf es ein Kreispokalspiel der A-Junioren, das ebenfalls kurz vor der Beendigung stand. Im August gab es schon einen flutlichtbedingten Abbruch im Niederrheinpokal der Männer.

Offenbar scheint die Fehlersuche nach wie vor nicht den erwünschten Erfolg gehabt zu haben, denn, täglich grüßt das Murmeltier, auch am Mittwochabend gab es wieder einen solchen Vorfall. Diesmal traf es die A-Jugend des TSV Aufderhöhe, die im Kreispokal-Viertelfinale gegen den SV Solingen 08/10 antrat. Beim Stand von 2:2 war das Spiel in die Verlängerung gegangen, und so stand es auch rund eine Minute vor dem Ende der Verlängerung noch. Gerade hatte ein Gästespieler noch die Rote Karte gesehen - und plötzlich standen alle Beteiligten wieder im Dunkeln.

In der Partie hatte zuvor Der TSV in der 11. Minute durch Mats Michael Bertil Bauer geführt, die Gäste das Spiel aber schnell durch ein Eigentor und einen Treffer von Luan Ismajli gedreht. Für den Ausgleich sorgte dann Jasper Simon Teske in der 47. Minute, danach passierte dann auf beiden Seiten vor den Toren nichts mehr, bis es dunkel wurde.