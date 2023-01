Pokalfinale und Liga-Primus: TSV Solingen U19 hat einen Lauf FuPa-Wintercheck: Elvir Sipovic wünscht sich, dass die Vereine einen größeren Fokus auf die Jugend legen.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal kann Elvir Sipovic, Trainer der U19 des TSV Solingen, von einer nahezu perfekten Hinrunde berichten.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Elvir Sipovic: Ich muss meiner Mannschaft zuerst ein Kompliment aussprechen. Seit dem Sommer ist es unsere erste gemeinsame Saison. Eine gute Vorbereitung war der Grundstein der erfolgreichen Hinrunde. Das wir trotz eines kleinen Kaders im Kreispokalfinale und in der Liga auf dem 1. Platz stehen, ist der Mannschaft hoch anzurechnen. Daher bin ich bzw. wir als Trainerteam sehr Stolz auf die Truppe und auf das, was sie dieses Jahr geleistet hat. Danke an alle, die dazu beigetragen haben.

Gibt es Veränderungen im Team?

Sipovic: Man weiß nie was passiert. Aktuell sind drei neue Spieler im Training.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Sipovic: Hier kann ich nur die ganze Mannschaft nennen. Jeder einzelne von ihnen hat sich in einer bestimmten Art und Weise weiterentwickelt.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Sipovic: Beide Viertelfinalspiele im Kreispokal gegen die höher spielende U19 Mannschaft des SV Solingen. Die erste Partie musste beim Stand von 2:2 in der 113. Minute wegen Flutlichtausfalls abgebrochen werden. Das Wiederholungsspiel konnten wir durch eine herausragende Mannschaftsleistung mit 6:1 gewinnen. Nachdem wir auch das Pokalhalbfinale gewonnen haben, stehen wir im Finale des Wettbewerbs und konnten uns somit zusätzlich für den Niederrheinpokal qualifizieren.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Sipovic: Das egal in welchem Verein, mehr auf die Jugend und deren Weiterentwicklung gesetzt wird.