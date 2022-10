Nächste Derbyniederlage

Ein Doppelpack in der Anfangsphase brachte den Gastgeber früh auf die Verliererstraße. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass per Kopf, erkannte Pickhardt die Situation am schnellsten und spitzelte dazwischen – 0:1 (7.). Kurz darauf hatten die Gäste einen Freistoß in aussichtsreicher Position. T.Stöcklin schlenzte den Ball an der Mauer vorbei ins rechte Eck (11.). Diesen frühen, bitteren Rückstand galt es nun irgendwie zu verarbeiten und sich ins Spiel zu kämpfen. Martin Schmidt hatte den ersten Abschluss für die Hausherren. Das Spiel wurde mit zunehmender Spieldauer intensiver und robuster geführt. SVE-Rückhalt Laurin Lettow konnte mit 2-3 Glanzparaden das 0:3 verhindern. Doch irgendwann war auch er machtlos. Nach einem langen Ball, nahm Weis den Ball evtl. mit der Hand mit. Doch der Schiedsrichter ließ weiterlaufen und Weis schloss trocken zum 0:3 ab (37.). Alle drei Gegentore waren in der Entstehung bitter, dennoch war die Führung der Gäste absolut verdient.

In der Halbzeitpause nahm sich die Merkle/Niegel-Truppe einiges vor. Kurz nach Wiederanpfiff fiel das 1:3 (48.). Nach einem vertikalen Flachpass von Arjet Jakupaj, war Maxi Schlegel allein auf weiter Flur. Beim Schuss ins lange Eck war der Gästekeeper machtlos. Nun galt es eine Aufholjagd zu starten. Doch diese sollte leider ausbleiben. Die SG Weisweil/Fochheim agierte zu abgezockt. Sie standen defensiv stabil und lösten gegnerische Druckphasen oft spielerisch. Zudem gingen sie keinem Zweikampf aus dem Weg. Es wurde hitziger und der Schiedsrichter hatte einiges zu tun. So wurde der Spielfluss immer wieder gestört. Die Partie wurde zunehmend, auch bedingt durch das Wetter, zu einem Abnutzungskampf. Ein cleveres und probates Mittel der Gäste. Auf der anderen Seite fiel dem SVE auch nicht gerade fiel ein. Es wurde oft mit langen Bällen auf die Flügelspieler agiert, was der Gegner gut zu verteidigen verstand. So verpuffte die anvisierte Aufholjagd und die Uhr tickte gnadenlos. In der 73.Spielminute machte der gerade eingewechselte Schieble den Deckel drauf. Wieder war es ein unnötiger Fehlpass im Spielaufbau der das 1:4 einleitete. Die Gäste spielten es gut aus und der angesprochene Schieble war im Abschluss souverän. Das Derby war entschieden. Dennoch kam der SVE noch zu einem weiteren Treffer. Ähnlich wie beim ersten Tor, wurde Maxi Schlegel von Arjet Jakupaj freigespielt und sprintete in Richung SG-Gehäuse. Dank seiner enormen Schnelligkeit war er nicht mehr einzuholen und chippte den Ball locker am Torwart vorbei zum 2:4 (80.). Doch wie schon angedeutet, änderte dies nichts mehr am Spielausgang.

Fazit

Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Der SV Endingen agierte spielerisch oft limitiert. Alle haben gekämpft und alles versucht. Dennoch merkt man, das seit dem ersten Spieltag in jedem Spiel 3-6 wichtige Spieler aus diversen Gründen (aufgestiegen in den Landesligakader, Verletzung, Urlaub und Krankheit) immer wieder fehlen. Der Trainingsplatz ist dementsprechend zu oft zu dünn frequentiert. Zudem spielt man fast ausschließlich gegen erste Mannschaften, was das Unterfangen Klassenverbleib nicht leichter macht. Nun gilt es zusammenzustehen, Egos zurückzustellen und den aufgestauten Frust in eine positive Trotzreaktion zu kanalisieren. Wie schon Mal erwähnt, kann der Ligaverbleib nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen !

Am kommenden Sonntag, 23.10. gastiert der SV Endingen II beim SF Winden. Anstoß ist um 15 Uhr.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)