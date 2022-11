Nachruf auf den beliebten Schiedsrichter: Adi Plotek im Alter von 72 Jahren gestorben „Wo der Adi war, war immer was los“

Münsing – Humorvoll, kommunikativ, immer mit einem flotten Spruch auf den Lippen und einem spitzbübischen Grinsen um die Augen, dabei immer korrekt – so kannte man Adi Plotek, dafür wurde der ehemalige Fußballer und Schiedsrichter geschätzt auf den Sportplätzen zwischen Fürth und Freilassing.

Der Fußball war sein Leben, seit er sich im Alter von 18 Jahren dem SV Münsing anschloss. Mehr als 400 Spiele absolvierte er für die Erste Mannschaft; in der ewigen Torschützenliste rangiert er mit 203 Treffern auf Rang zwei. Zielstrebig und ehrgeizig bestritt er auch seine zweite Karriere. „Ich habe mich als aktiver Fußballer so manches Mal über den Schiedsrichter geärgert“, hat er einmal begründet, warum er 1981 ins schwarze Trikot geschlüpft war.

Adi Plotek war als Assistent von FIFA-Schiedsrichter Aron Schmidhuber im Grünwalder Stadion im Einsatz

Wie viele Zeitgenossen sich anschließend über den Unparteiischen Plotek geärgert haben, ist nicht überliefert. Bekannt ist, dass dieser es verstand, mit seiner Art die Wogen zu glätten. Erst einmal habe er die rote Karte zücken müssen, erzählte er 1993 einem Journalisten – da hatte er bereits über 600 Spiele geleitet. Das lag wohl auch daran, dass er sich nicht zu schade war, Fehler einzugestehen, wie eine Anekdote belegt:

Als er in einem Spiel zwischen Dachau und Freilassing einen ungerechtfertigten Elfmeter verhängte, habe ihn das so sehr beschäftigt, dass er eine Woche später nach Freilassing fuhr und zugab, dass er sich geirrt hatte. Als Schiedsrichter pfiff Plotek bis hinauf in die Landesliga. In diese Zeit fällt „der größte Erfolg meiner Laufbahn“, wie er stolz berichtete. Sein sportliches Idol, FIFA-Referee Aron Schmidhuber, hatte ihn für ein Bayernliga-Spiel des TSV 1860 München als Linienrichter engagiert – vor 25 000 Zuschauern im Grünwalder Stadion.