Nach zwölf Jahren ist der Akku leer Landesliga Rhein-Neckar +++ Ali Susan hört beim SV Treschklingen +++ Die Spieler Leotrim und Lindor Asllani übernehmen

Ali Susan hat die Mannschaft vor zwölf Jahren (damals noch gemeinsam mit Turan Uzpak) in einer schwierigen Phase übernommen und diese kontinuierlich in der Kreisliga nach vorne gebracht. Er hat es immer wieder geschafft junge Spieler an die Mannschaft heranzuführen und diese in der Mannschaft zu integrieren.

Die erfolgreichste Saison konnte er im letzten Jahr verzeichnen in der er mit dem

SV Treschklingen Meister der Kreisliga Sinsheim und Kreispokalsieger wurde. Dies war der größte Erfolg der Vereinsgeschichte des SV Treschklingen.

Mit dem Aufstieg in die Landesliga hatte Ali Susan natürlich eine Herkulesaufgabe zu bewältigen. Denn wie kann ein so kleiner Verein nur mit den großen und finanzstarken Landesligavereinen aus Heidelberg und Mannheim mithalten. Auch diese Aufgabe meisterte er und holte mit der Mannschaft in der Vorrunde acht Punkte in der Landesliga. Mit ein bisschen Glück wären hier sogar noch der eine oder andere Punkt mehr drin gewesen.

Leider teilte uns Ali Susan in der Winterpause mit, dass er für die Rückrunde nicht mehr als Trainer des SV Treschklingen zur Verfügung steht. "Der Akku ist einfach leer", so Ali Susan.

Nach zwölf Jahren ununterbrochener Trainertätigkeit beim SV Treschklingen benötige er nun eine Pause und hofft, dass die neuen Trainer auch neue Impulse bei der Mannschaft setzen können. Als Spieler steht er der Mannschaft weiterhin zur Verfügung.