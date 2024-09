Nach Station in Tunesien: Ex-FCM-Torjäger stürmt in der Regionalliga

Bis zum Winter war Firas Romdhane noch für die U23 des 1. FC Magdeburg auf Torejagd gegangen. Im Februar schloss sich der 22-Jährige dem tunesischen Erstligisten US Monastir an. Künftig stürmt der Angreifer wieder in Deutschland.

Kürzlich wurde Romdhane bei Türkspor Dortmund vorgestellt. Der Regionalliga-Neuling hat nach dem Aufstieg mit insgesamt 20 Neuzugängen ordentlich aufgerüstet . "Er ist schnell, robust und technisch visiert und kann im Zentrum, aber auch auf den Außenpositionen spielen. Dass uns in der Offensive der Schuh druckt, wissen wir. Deshalb haben wir ihn dazu genommen - in der Hoffnung, dass er uns hilft", sagte Türkspors Sportlicher Leiter Bülent Kara gegenüber der "Ruhr Nachrichten" zur Verpflichtung des früheren FCM-Stürmers. Zum Spielerprofil:

Beim 1. FC Magdeburg hatte Romdhane schon eine Saison im Nachwuchs gespielt. Nach einigen glücklosen Anläufen im Herrenbereich kehrte der Stürmer im Herbst 2022 zur U23 der Blau-Weißen zurück. 20 Treffer und neun Vorlagen legte der Niederländer mit tunesischen Wurzeln in seinen 22 Verbandsliga-Einsätzen auf. In seiner zweiten Saison mit der FCM-Reserve lief es dagegen nicht mehr so - weshalb sich Romdhane im Winter für den Wechsel nach Tunesien entschied. Nun also folgte nach einem halben Jahr die Rückkehr nach Deutschland.