Nach Stadler-Wirbel: Winzer krallt sich Stefan Lohberger Ex-Regionalligakicker bildet in der kommenden Spielzeit gemeinsam mit Thomas Häfner das Spielertrainer-Duo beim Straubinger Kreisligisten

"Stefan und Häfe werden ligenunabhängig bei uns als gleichberechtigte Spielertrainer fungieren. Stefan soll seine Erfahrung an unsere jungen Spieler weitergeben und auf dem Platz als Leader vorangehen. Er freut sich, dass er die Chance bekommt ins Trainergeschäft einzusteigen. Zusammen mit Häfe sind wir überzeugt, dass wir das richtige Duo gefunden haben", lässt Winzers Abteilungsleiter Christian Geier verlauten.





Mit Stefan Lohberger darf man sich im Umfeld der "Kerbezeina" (Korbmacher) auf einen Spielertyp freuen, der in den vergangenen Jahren zu den besten Angreifern im Umkreis zählte. Der aus dem SV Schöllnach hervorgegangene Blondschopf kickte im Seniorenbereich schon für so namhafte Teams wie die SpVgg Plattling, den TSV Bogen oder den SV Schalding-Heining, für den er zwischen 2017 und 2019 sogar zehn Treffer in der Regionalliga Bayern erzielte. Aktuell steht Lohberger in Diensten des 1. FC Passau, für den er in der laufenden Runde allerdings erst sechs Kurzeinsätze als Joker absolvierte. Nach seinem Kreuzbandriss Ende Juli 2021, den er sich damals noch im Trikot der SpVgg Osterhofen ausgerechnet gegen seinen jetzigen Klub zugezogen hatte, hatte der flinke Angreifer lange mit den Verletzungsfolgen zu kämpfen. Im Sommer tritt er dann in Winzer seine erste Station als Spielertrainer an.