Andreas Stadler hat den SV Winzer von der A-Klasse bis in die Kreisliga geführt. – Foto: Harry Rindler

»Muss ich erst mal verdauen«: Stadler-Ära in Winzer endet im Sommer Straubinger Kreisligist trennt sich am Saisonende nach sieben Jahren überraschend von seinem Erfolgscoach +++ Co-Spielertrainer Thomas Häfner bleibt

Beim SV Winzer geht nach der laufenden Saison eine beeindruckende Ära zu Ende. Nach sieben überaus erfolgreichen Jahren muss Spielertrainer Andreas Stadler (42) im Sommer seinen Hut nehmen. Der ehemalige Bayernligakicker führte den Klub aus dem Landkreis Deggendorf in dieser Zeit von der A-Klasse bis in die Kreisliga. Zur kommenden Spielzeit peilen die Verantwortlichen der "Kerbezeina" nun allerdings eine Veränderung auf der Trainerposition an. Der im vergangenen Sommer installierte Co-Spielertrainer Thomas Häfner (27) bleibt dem Verein jedoch erhalten.

"Andi war und ist für uns ein Sechser mit Zusatzzahl. Wenn mir vor sieben Jahren jemand gesagt hätte, dass ein Mann wie er überhaupt in Winzer arbeiten möchte, hätte ich es wohl nicht geglaubt. Er hat niemals Forderungen nach Neuverpflichtungen gestellt, immer auf unsere eigenen Leute gesetzt und seine Vorstellungen knallhart durchgezogen. Der Aufstieg in die Kreisliga, den er sich schon bei seinem Amtsantritt zum Ziel gesetzt hatte, ist in erster Linie sein Verdienst", findet Abteilungsleiter Christian Geier nur lobende Worte über seinen Chefanweiser, der trotz seines fortgeschrittenen Alters als Innenverteidiger noch immer zu den absoluten Leistungsträgern zählt. Dennoch geht die erfolgreiche Liaison, die seit 2016 Bestand hatte, nach der laufenden Runde zu Ende. "Sieben Jahre sind im Fußball eine halbe Ewigkeit und ich bin einfach der Meinung, dass wir nach dieser brutal langen Zeit eine Veränderung brauchen. Andi hat sich überhaupt nichts zu Schulde kommen lassen und er erhält im Frühjahr unsere vollste Unterstützung, dass wir diese Saison ordentlich zu Ende bringen und er den sauberen Abschied bekommt, den er verdient hat", so Geier.

Für Andreas Stadler kam die Entscheidung des Vereins wie aus heiterem Himmel. "Wir haben uns vor knapp zwei Wochen zusammengesetzt, um Themen wie die Wintervorbereitung und das Trainingslager zu besprechen. Als mir dann mitgeteilt wurde, dass nach der Saison für mich Schluss ist, war ich ehrlich gesagt schon ziemlich geschockt. Ich bin jetzt sechs Jahre in Winzer und wir haben uns in dieser Zeit etwas aufgebaut, das nicht selbstverständlich ist. Wir haben drei Mannschaften im Spielbetrieb und das fast nur mit eigenen Leuten. Mit den Verantwortlichen habe ich mich immer gut verstanden und wir lagen immer auf einer Wellenlänge. Für mich hat eigentlich alles gepasst und dass das alles jetzt dann zu Ende geht, muss ich erst mal verdauen", berichtet der 42-Jährige, der in seiner Glanzzeit für so namhafte Klubs wie den 1. FC Passau, den SV Schalding-Heining oder den SSV Jahn Regensburg II kickte.