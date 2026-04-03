Nach sechs Spielen: Westfalenliga-Schlusslicht entlässt Trainer wieder Die Lage im Abstiegskampf in der Westfalenliga Staffel 1 ist brisant. von red · 03.04.2026, 13:55 Uhr · 0 Leser

Stefan Fröhlich ist nicht mehr Trainer von Westfalia Soest (Archivfoto).

Der SV Westfalia Soest hat seine womöglich letzte Patrone im Abstiegskampf geschossen: Wie am späten Donnerstagabend bekannt wurde, hat sich das Schlusslicht der Westfalenliga Staffel 1 mit sofortiger Wirkung von Trainer Stefan Fröhlich und seinem Assistenten Daniel Wiengarn getrennt. Die Nachfolge steht bereits fest.

Damit endet Fröhlichs Rückkehr ins Jahnstadion nach nur sechs Spielen, von denen nur zwei gewonnen werden konnte, darunter der fulminante 6:1-Derbysieg bei den SF Ostinghausen. Danach folgten allerdings zwei enttäuschende 0:2-Pleiten gegen Westfalia Kinderhaus und FC Kaunitz, sodass man in der Bördestadt nun die Reißleine gezogen hat. Er könne den Schritt "absolut nachvollziehen", erklärt Fröhlich im "Soester Anzeiger". "Es ist absolut legitim, dass der Verein versucht, die letzte Patrone zu nutzen." Die Enttäuschung sei zwar da, aber er kenne das Geschäft lange genug. Der Mannschaft werde nun "das letzte Alibi" genommen. "Die Mannschaft konnte nicht mit mehr Hamel, wollte nicht mit Boschert und Garbe und konnte nun auch nicht mehr mit mir."

"Ibou" Mbaye ist zurück bei Westfalia Soest. – Foto: Matthias Reinhardt

Das Engagement von Stefan Fröhlich war im Vorfeld ohnehin nur bis zum Saisonende terminiert. Der 40-Jährige hatte zum Jahreswechsel das Ruder der Interimstrainer Tobias Boschert und Torsten Garbe übernommen, nachdem man sich im November von Chefcoach Dustin Hamel getrennt hatte. Fröhlich sollte die Westfalia in der zweiten Saisonhälfte zum Klassenerhalt führen, ehe im Sommer der ehemalige Erfolgstrainer Ibrahima "Ibou" Mbaye zurückkehren sollte.