SV Westfalia Soest gibt "zweiteilige" Trainerlösung bekannt

Seitdem hatten interimsweise Torsten Garbe und Tobias Boschert interimsweise übernommen. Nach Ende der Hinrunde sollte eine neue Dauerlösung präsentiert werden, die nun am gestrigen Nikolaustag bekanntgegeben wurde. Um genau zu sein, hat der SV Westfalia Soest zwei Trainer verpflichtet. Zunächst wird Stefan Fröhlich bis Saisonende übernehmen. Der 40-Jährige war bereits von Anfang 2023 bis Sommer 2024 als Sportlicher Leiter beim SVW tätig.
Im Sommer 2026 kehrt daraufhin ein alter Bekannter zurück. Der frühere Erfolgscoach Ibrahima"Ibou"Mbaye (46), der den Verein von 2019 bis 2023 aus der Bezirksliga in die Westfalenliga geführt hatte, wird Fröhlich ablösen.
Fröhlich wird zusammen mit Co-Trainer Daniel Wiengarn die Mission Klassenerhalt angehen, nachdem nach zwei starken Westfalenliga-Jahren der Aufschwung ins Stocken geraten ist. In 16 Liga-Partien gelangen lediglich drei Siege, so dass der Fusionsverein aus dem Jahre 2013 (Vorgänger Soester SV/DJK Westfalia Soest) tief im unteren Tabellendrittel steckt und als Tabellenvorletzter überwintert.
"Der Verein ist super aufgestellt, jeder ist vom Potenzial der Mannschaft überzeugt. Wir müssen jetzt die Basis schaffen, damit Spieler ihr Leistungsvermögen abrufen. Dann kommt der Erfolg zurück", erklärt Fröhlich gegenüber der Lokalpresse "Soester Anzeiger".
Dass der vereinslose Mbaye, der Anfang Oktober nach 16 Monaten beim Landesligisten SC Neheim entlassen wurde, nicht sofort zur Verfügung steht, erklärt dieser wie folgt: "Ich brauche die Pause bis zum nächsten Sommer einfach nach zwei, drei sehr anstrengenden Jahren. Ich bin gerne auf dem Platz, aber brauche auch Zeit für meine Familie. Ich bin dem Verein für diese Vereinbarung sehr dankbar, das ist nicht selbstverständlich und das machen bestimmt nicht alle mit. Es ist ein Zeichen der Wertschätzung und ich habe den Eindruck, dass wir wieder dahingehen, wo wir waren, kann mich zu 100 Prozent damit identifizieren.“
Mbaye war im Sommer 2023 nach dem Westfalenliga-Aufstieg mit dem SV Westfalia Soest ein "Abenteuer" in der Oberliga bei der SG Finnentrop/Bamenohl eingegangen. Schon nach einem halben Jahr wurde die Trennung zum Saisonende bekanntgegeben, die trotz damaliger Differenzen erfolgreich mit dem souveränen Klassenerhalt abgeschlossen wurde.