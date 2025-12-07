SV Westfalia Soest gibt "zweiteilige" Trainerlösung bekannt

– Foto: SV Westfalia Soest

Seitdem hatten interimsweise Torsten Garbe und Tobias Boschert interimsweise übernommen. Nach Ende der Hinrunde sollte eine neue Dauerlösung präsentiert werden, die nun am gestrigen Nikolaustag bekanntgegeben wurde. Um genau zu sein, hat der SV Westfalia Soest zwei Trainer verpflichtet. Zunächst wird Stefan Fröhlich bis Saisonende übernehmen. Der 40-Jährige war bereits von Anfang 2023 bis Sommer 2024 als Sportlicher Leiter beim SVW tätig. Im Sommer 2026 kehrt daraufhin ein alter Bekannter zurück. Der frühere Erfolgscoach Ibrahima"Ibou"Mbaye (46), der den Verein von 2019 bis 2023 aus der Bezirksliga in die Westfalenliga geführt hatte, wird Fröhlich ablösen.

Fröhlich wird zusammen mit Co-Trainer Daniel Wiengarn die Mission Klassenerhalt angehen, nachdem nach zwei starken Westfalenliga-Jahren der Aufschwung ins Stocken geraten ist. In 16 Liga-Partien gelangen lediglich drei Siege, so dass der Fusionsverein aus dem Jahre 2013 (Vorgänger Soester SV/DJK Westfalia Soest) tief im unteren Tabellendrittel steckt und als Tabellenvorletzter überwintert. "Der Verein ist super aufgestellt, jeder ist vom Potenzial der Mannschaft überzeugt. Wir müssen jetzt die Basis schaffen, damit Spieler ihr Leistungsvermögen abrufen. Dann kommt der Erfolg zurück", erklärt Fröhlich gegenüber der Lokalpresse "Soester Anzeiger".