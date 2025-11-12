SVW Soest auf Abstiegsplatz: Hamel muss gehen – Ex-RL-Coach übernimmt

Der SV Westfalia Soest steckt in einer handfesten Krise: Nur eines der letzten acht Spiele konnten die Soester für sich entscheiden, zu oft gab man in der Hinrunde Führungen leicht aus der Hand oder kassierte späte Gegentreffer, die zu teuren Punktverlusten führten. Mittlerweile ist der Sportverein, der in den vergangenen beiden Spielzeiten immer oben mitspielte (Platz 3 und Platz 7), auf den vorletzten Tabellenplatz der Westfalenliga Staffel 1 abgerutscht.

Logisch, dass daher Trainer Dustin Hamel in den Mittelpunkt rückt. Noch zum Wochenstart hatte Soests 1. Vorsitzender Ingo Schaffranka in der Lokalpresse die Mannschaft in die Pflicht genommen und eine Suche nach möglichen Trainerkandidaten dementiert. "Von einem Schnellschuss halte ich gar nichts, und wir werden auch keinen Trainer aus dem Hut zaubern. Was auch immer nun passiert, es muss strategisch geplant werden", hatte Schaffranka am Montag dem "Soester Anzeiger" gesagt. Am selben Abend beriet sich der Westfalia-Vorstand und ließ am Dienstagabend die Katze aus dem Sack: Dustin Hamel und sein Co-Trainer René Diasonama sind mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern freigestellt worden.

Schon länger habe es im Soester Umfeld Kritik an Hamel gegeben, berichtet der "Soester Anzeiger". Im Endspurt der vergangenen Saison ließ Westfalia Soest ihre Konstanz aus der Hinrunde vermissen und ließ den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen abreißen. Schon damals hätten Gerüchte die Runde gemacht, dass Hamel im Sommer 2025 hätte abgelöst werden können. Bereits nach der Niederlage beim SC Peckeloh, als die Westfalia eine 1:0- und 2:1-Führung in Unterzahl verspielten (2:3), soll Dustin Hamel am Rand einer Entlassung gestanden haben. Doch der Mannschaftsrat und Teile des Teams sprachen sich für den Chefcoach, der im Sommer 2023 als U19-Trainer und Sportlicher Leiter Erfolgstrainer Ibrahima "Ibou" Mbaye beerbt und den Club als Aufsteiger auf Platz 3 der Westfalenliga Staffel 2 geführt hatte, aus.