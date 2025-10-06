Trainer-Überraschung im Sauerland: Ex-Oberliga-Coach muss sofort gehen

Ibrahima "Ibou" Mbaye schaut bedröppelt in die Ferne. Der 45-Jährige musste am Freitag seinen Hut nehmen. – Foto: Matthias Reinhardt

Das kam unerwartet: Der ambitionierte Landesligist SC Neheim hat sich vor dem vergangenen Spieltag von Trainer Ibrahima "Ibou" Mbaye getrennt. Das gaben die Arnsberger am späten Freitagabend (2. Oktober) offiziell bekannt.

"Nach gemeinsamen Gesprächen sind beide Seiten zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, denn Ibou hat in seiner Zeit beim SCN mit großem Engagement, Leidenschaft und Herzblut gearbeitet", schreibt der SC in der Mitteilung. "Er hat die Mannschaft in einer anspruchsvollen Phase übernommen, viele neue Impulse gesetzt und den Spielern wichtige sportliche Werte vermittelt. Sein Einsatz auf dem Trainingsplatz, seine Professionalität und sein stetiger Wille, das Team weiterzuentwickeln, haben Spuren hinterlassen." Der 45-jährige Senegalese kam im Sommer 2024 nach zum SC Neheim, der nach dem Abstieg aus der Westfalenliga einen großen Kaderumbruch vornehmen musste, und beerbte die dortige Trainerlegende Alexander Bruchhage, der mittlerweile beim Ligakonkurrenten SuS Langscheid/Enkhausen an der Seitenlinie steht. Zuvor trainierte Mbaye für ein Jahr in der Oberliga bei der SG Finnentrop/Bamenohl und für mehrere Jahre sehr erfolgreich die U19 und die erste Mannschaft von Westfalia Soest, mit der er aus der Bezirks- in die Westfalenliga marschierte.

Nachdem er in seiner Debütsaison mit dem SC Neheim die Saison auf Platz neun abgeschlossen hatte, war Neheim, gespickt mit namhaften Neuzugängen wie Samet Coskun oder Anas Boukidar, mit 13 Punkten aus fünf Spielen nahezu perfekt aus der Sommerpause gekommen. Zuletzt haperte es mit drei Niederlagen in Serie allerdings im Getriebe, zuletzt mit einer 2:4-Pleite bei Kellerkind SV 04 Attendorn. "Der SC Neheim bedankt sich daher ausdrücklich für die geleistete Arbeit und das Engagement, das Ibou in den Verein eingebracht hat. Wir blicken mit Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück und wünschen ihm für seine weitere Trainerlaufbahn und die kommenden Aufgaben im Fußball nur das Beste", heißt es in dem Statement der Neheimer weiter. Für das Heimspiel gegen den SC Drolshagen (3:3) coachte der bisherige Co-Trainer Rüdiger Hötte den Sportclub, der kurz nach Abpfiff aber schon den Nachfolger präsentierte.

Das ist der neue Coach Und zwar wird Kevin Hines den SC Neheim mit sofortiger Wirkung übernehmen. Der 47-Jährige stand bis zur abgelaufenen Spielzeit für knapp acht Jahre beim Ligarivalen BSV Menden an der Seitenlinie und fungierte zudem noch als Sportlicher Leiter. Zuvor trainierte Hines den Iserlohner Landesligisten SC Hennen. "Beim BSV hat er bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln und insbesondere junge Spieler an den Seniorenfußball heranführen kann – genau diese Qualitäten soll er nun auch beim SC Neheim einbringen", schreibt der SC Neheim bei der Vorstellung von Kevin Hines. "Mit Kevin Hines möchte der SC Neheim neue Impulse setzen und die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortführen. Gemeinsam mit der Mannschaft soll die Entwicklung weiter vorangetrieben und der nächste Schritt gemacht werden."

Kevin Hines wird neuer Trainer des SC Neheim. – Foto: Marc Klug