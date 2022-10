Nach Punktabzug: FC Kray atmet im Abstiegskampf auf Oberliga Niederrhein: Der FC Kray hat das Kellerduell gegen den FSV Duisburg eindrucksvoll für sich entscheiden können.

Der Mittwochabend sorgte nach drei Niederlagen in Serie für gute Stimmung beim FC Kray. Im wichtigen Spiel gegen den FSV Duisburg überzeugte die Mannschaft von Interimstrainer Rudi Zedi und setzte sich verdient mit 5:0 durch. In der Tabelle steht Kray weiter auf dem vorletzten Platz, hat mit acht Punkten das rettende Ufer aber weiter im Blick. Auf dem Platz über dem Strich stehen derzeit die Sportfreunde Baumberg mit 14 Punkten. Doch eigentlich hätte auch Kray einen Zähler mehr auf dem Konto gehabt, der wurde aber nach einem Urteil des Fußballverbandes Niederrhein annulliert.

Was war passiert? Am 1. Spieltag eröffnete der FC Kray gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen im Stadtderby die Saison und erkämpfte gegen den aktuellen Tabellenvierten ein achtbares 0:0 und somit einen Punkt. So dachten alle - "Am 07.08.2022 gegen ETB Schwarz-Weiß fehlte der Spielerpass von Beira Harding Mac Stuell, geb. 01.08.2001. Die Spielberechtigung für Pflichtspiele wurde dem Spieler durch die Passabteilung erst für den 09.08.2022 erteilt. Ein Beschwerdeverfahren des FC Kray bei der Passstelle gegen diese Erteilung der Spielberechtigung blieb ohne Erfolg. Wegen des Einsatzes eines Spielers ohne Spielberechtigung wird der Verein in das vorgesehene Ordnungsgeld genommen. Das M-Spiel ETB Schwarz-Weiß - FC Kray (Ausgang 0:0) vom 07.08.2022 wird für den FC Kray verloren und für den ETB Schwarz-Weiß gewonnen gewertet", heißt es in der Mitteilung des Verbandes.

Gegenüber dem RevierSport äußert Zedi seine Sicht der Dinge, muss das Urteil aber letztlich akzeptieren. "Wir haben alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Wir waren da anderer Meinung. Vor diesem besagten Spiel gab es ein Telefonat mit dem Verband. In diesem ging es um die Spielberechtigung. Doch davon wollte im Nachhinein niemand etwas mehr wissen. Für uns ist das sehr bitter, weil der Punkt hart erkämpft war. Aber das alles wird uns nicht umwerfen. Wir werden unseren Weg weitergehen und akzeptieren das Urteil." Schon am kommenden Sonntag hat der FCK die Möglichkeit, sein Punktekonto weiter aufzubessern. Leicht wird die Aufgabe allerdings nicht, da es zum TVD Velbert geht, der sich nach seinem Sieg über den 1. FC Monheim im oberen Tabellendrittel platziert hat. Der ETB unterlag am Mittwoch dem KFC Uerdingen mit 0:2 (die Highlights von FuPa.tv gibt es hier) und trifft nun am Samstag im Topspiel auf die SSVg Velbert.