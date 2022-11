Nach Handgreiflichkeiten: SV Haldern ab sofort ohne Ferhat Güngör Bezirksliga, Gruppe 6: Der Verein ist nach wiederholten Auffälligkeiten seines Stürmers nicht mehr bereit, mit ihm weiterzuarbeiten.

Für Vereine ist es immer kompliziert, sich von Spielern zu trennen, die fraglos sportlich eine Verstärkung sind. Wenn sie aber ein Risiko für den Frieden innerhalb einer Mannschaft werden können - und dann auch noch gesperrt ohnehin oft fehlen, so ist eine solche Entscheidung mithin unumgänglich. In dieser Situation befand sich nun auch der SV Haldern, der sich mit sofortiger Wirkung von seinem Angreifer Ferhat Güngör trennt.

Den Ausschlag dabei wohl eine Szene am vergangenen Sonntag bei der 0:2-Niederlage bei SuS Dinslaken 09. Güngor war nach einer Roten Karte gerade erst wieder spielberechtigt, machte sich in der Hoffnung auf einen Einsatz gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen nach dem Seitenwechsel warm. Offenbar gab es dann Beleidigungen aus dem Zuschauerraum, was natürlich auch nicht die feine englische Art ist. Doch Güngör reagierte darauf wohl völlig unangemessen. Der 28-Jährige wurde handgreiflich, war kaum zu beruhigen und sah in der Folge von der Schiedsrichterin als Ersatzspieler die Rote Karte.

"So ein Verhalten können der Verein, die Mannschaft und ich als Trainer nicht tolerieren. Das will niemand auf einer Platzanlage sehen. Für dieses Fehlverhalten gibt es keine Entschuldigung", wird im Nachgang Trainer Christian Böing in der Rheinischen Post zitiert. "Als Wiederholungstäter hat diese Aktion das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Wir mussten die Reißleine ziehen."