Nach Flutlichtpanne: RWO gelingt Pokal-Coup – SVB zittert sich weiter

Doppelte Überraschung im Viertelfinale des Kreispokals Inn/Salzach. Der Kreisklassist TuS Traunreut schlug den Bezirksligisten SV Aschau am Inn mit 4:3. Zeitgleich sorgte auch die DJK Heufeld für einen Coup. Gegen Kiefersfelden setzte sich der A-Klassist mit 3:1 durch.

Der TSV Ampfing hingegen wurde seiner Favoritenrolle von Beginn an gerecht. Beim A-Klassisten aus Wasserburg sorgten Weichselberger und Akcay (Doppelpack) bereits nach einer guten halben Stunde für klare Verhältnisse. Wasserburg schwächte sich in Halbzeit zwei selbst, als Pala den Platzverweis kassierte. Kök und Kuffel stellten das Ergebnis schließlich auf 5:0.

Der SV Bruckmühl musste am Dienstagabend Überstunden schieben. Im Pokalspiel gegen den Kreisligisten SV Ostermünchen musste das Elfmeterschießen entscheiden. Nach 90 Minuten stand es 1:1, am Ende setzte sich der Favorit mit 6:5 durch und steht damit im Halbfinale des Toto-Pokals.

3. Runde im Kreispokal München: Oberföhring kegelt Bezirksligisten raus – SVN Lerchenau mit spätem Comeback

Der RW Oberföring sorgt weiter für Schlagzeilen im Pokal – diesmal rein sportlicher Natur. Nach der Flutlichtpanne mit anschließendem Sportgerichtsurteil, sowie der Fair-Play-Aktion des SV Zamdorf stand der Münchener Kreisligist im Heimspiel gegen den TSV Ebersberg auf dem Platz. Und sorgte hier für die Überraschung: Mit 3:0 besiegte RWO den Bezirksligisten. Die Tore erzielten Laessle, Bauer und Spiegel.

Der FC Fasanerie Nord hat dagegen die Pokal-Sensation knapp verpasst. Im Spiel gegen Bezirksligist SV Nord-Lerchenau ging der Underdog in der 68. Minute sogar mit 1:0 in Führung. Doch dann drehten die Gäste auf: Besel (72.), Prehl (84.) und Pajic (86) sorgten mit ihren Toren für den 3:1-Auswärtserfolg und den Einzug in die nächste Runde. Sechs Bezirksliga-Teams im Einsatz

David unterliegt Goliath – aber nur hauchzart. Der TSV Haar drängte bislang ungeschlagene Forstinninger an den Rand einer Niederlage. Erst in der 89. Minute gelang dem VfB der Ausgleich. Im Elfmeterschießen setzte sich dann der Favorit durch. Auch Bezirksligist Zorneding hatte bei Kreisklassist Biberg kein einfaches Spiel: Am Ende reichte aber ein Tor von Winzer zum Weiterkommen.

Bei den Bezirksliga-internen Duellen setzten sich die beiden Menzinger Klubs durch: Der SVU schlug Pullach dank eines frühen Doppelschlags mit 2:0. Waldeck gewann in Überzahl in Waldperlach. In der 80. und in der 88. Minute traf der SVW.

Tore-Wahnsinn im Münchner Kreispokal: Kreisliga-Teams knipsen – Grafing mit 11:1 nach 26:0

Für Grafing geht die wilde Pokalfahrt weiter: Auf das 26:0 gegen die Wölfe folgte ein souveräner 11:1-Sieg gegen den ebenfalls in der Kreisklasse angesiedelten FC Niksar Spor. Torreich wurde es auch bei den Kreisligisten: Fürstenried traf sechsmal, Neuhadern fünfmal, West viermal und Teutonia sogar neunmal. Beim FCT musste in Neuried aber das Elfmeterschießen ran. Nach der regulären Spielzeit stand es noch 4:4. Besonders hervor tat sich ein Kicker des FC Neuhadern. Quirin Jürgens erzielte alle fünf Neuhaderner Treffer.

Spiel findet erst am 26. September statt.