Allgemeines
Mike Probst musste mit dem SV Bruckmühl ins Elfmeterschießen.
Mike Probst musste mit dem SV Bruckmühl ins Elfmeterschießen. – Foto: Markus Nebl/FuPa

Nach Flutlichtpanne: RWO gelingt Pokal-Coup – SVB zittert sich weiter

3. Runde in München, Viertelfinale Inn/Salzach

Englische Woche im Fußball: Am Dienstag wurde es im Pokal heiß. Oberföhring gelang die Überraschung, während Bruckmühl übers Elfmeterschießen gehen musste. Die Partien im Überblick.

Viertelfinale im Pokal Inn/Salzach: Bruckmühl behält die Nerven – Ampfing souverän

Gestern, 19:00 Uhr
SV Ostermünchen
SV OstermünchenOstermünchen
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
5
n.E.
6
Abpfiff

Der SV Bruckmühl musste am Dienstagabend Überstunden schieben. Im Pokalspiel gegen den Kreisligisten SV Ostermünchen musste das Elfmeterschießen entscheiden. Nach 90 Minuten stand es 1:1, am Ende setzte sich der Favorit mit 6:5 durch und steht damit im Halbfinale des Toto-Pokals.

Gestern, 19:30 Uhr
SV Genc. Wasserburg
SV Genc. WasserburgSV G. Wassb.
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
0
5
Abpfiff

Der TSV Ampfing hingegen wurde seiner Favoritenrolle von Beginn an gerecht. Beim A-Klassisten aus Wasserburg sorgten Weichselberger und Akcay (Doppelpack) bereits nach einer guten halben Stunde für klare Verhältnisse. Wasserburg schwächte sich in Halbzeit zwei selbst, als Pala den Platzverweis kassierte. Kök und Kuffel stellten das Ergebnis schließlich auf 5:0.

Aschau unterliegt Traunreut – A-Klassist im Halbfinale

Doppelte Überraschung im Viertelfinale des Kreispokals Inn/Salzach. Der Kreisklassist TuS Traunreut schlug den Bezirksligisten SV Aschau am Inn mit 4:3. Zeitgleich sorgte auch die DJK Heufeld für einen Coup. Gegen Kiefersfelden setzte sich der A-Klassist mit 3:1 durch.

Di., 16.09.2025, 19:30 Uhr
SV DJK Heufeld
SV DJK HeufeldDJK Heufeld
ASV Kiefersfelden
ASV KiefersfeldenKiefersfelde
3
1
Abpfiff

Di., 16.09.2025, 19:30 Uhr
TuS Traunreut
TuS TraunreutTuS Traunreu
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
4
3
Abpfiff

3. Runde im Kreispokal München: Oberföhring kegelt Bezirksligisten raus – SVN Lerchenau mit spätem Comeback

Gestern, 19:30 Uhr
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss OberföhringOberföhring
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
3
0
Abpfiff

Der RW Oberföring sorgt weiter für Schlagzeilen im Pokal – diesmal rein sportlicher Natur. Nach der Flutlichtpanne mit anschließendem Sportgerichtsurteil, sowie der Fair-Play-Aktion des SV Zamdorf stand der Münchener Kreisligist im Heimspiel gegen den TSV Ebersberg auf dem Platz. Und sorgte hier für die Überraschung: Mit 3:0 besiegte RWO den Bezirksligisten. Die Tore erzielten Laessle, Bauer und Spiegel.

Gestern, 19:30 Uhr
FC Fasanerie Nord
FC Fasanerie NordFasanerie N.
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
1
3
Abpfiff

Der FC Fasanerie Nord hat dagegen die Pokal-Sensation knapp verpasst. Im Spiel gegen Bezirksligist SV Nord-Lerchenau ging der Underdog in der 68. Minute sogar mit 1:0 in Führung. Doch dann drehten die Gäste auf: Besel (72.), Prehl (84.) und Pajic (86) sorgten mit ihren Toren für den 3:1-Auswärtserfolg und den Einzug in die nächste Runde.

Sechs Bezirksliga-Teams im Einsatz

David unterliegt Goliath – aber nur hauchzart. Der TSV Haar drängte bislang ungeschlagene Forstinninger an den Rand einer Niederlage. Erst in der 89. Minute gelang dem VfB der Ausgleich. Im Elfmeterschießen setzte sich dann der Favorit durch. Auch Bezirksligist Zorneding hatte bei Kreisklassist Biberg kein einfaches Spiel: Am Ende reichte aber ein Tor von Winzer zum Weiterkommen.

Di., 16.09.2025, 20:00 Uhr
TSV Haar
TSV HaarHaar
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
3
n.E.
5
Abpfiff

Di., 16.09.2025, 20:00 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
0
2
Abpfiff

Bei den Bezirksliga-internen Duellen setzten sich die beiden Menzinger Klubs durch: Der SVU schlug Pullach dank eines frühen Doppelschlags mit 2:0. Waldeck gewann in Überzahl in Waldperlach. In der 80. und in der 88. Minute traf der SVW.

Di., 16.09.2025, 20:00 Uhr
FC Biberg
FC BibergFC Biberg
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
0
1
Abpfiff

Di., 16.09.2025, 20:15 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
2
0
Abpfiff

Tore-Wahnsinn im Münchner Kreispokal: Kreisliga-Teams knipsen – Grafing mit 11:1 nach 26:0

Für Grafing geht die wilde Pokalfahrt weiter: Auf das 26:0 gegen die Wölfe folgte ein souveräner 11:1-Sieg gegen den ebenfalls in der Kreisklasse angesiedelten FC Niksar Spor. Torreich wurde es auch bei den Kreisligisten: Fürstenried traf sechsmal, Neuhadern fünfmal, West viermal und Teutonia sogar neunmal. Beim FCT musste in Neuried aber das Elfmeterschießen ran. Nach der regulären Spielzeit stand es noch 4:4. Besonders hervor tat sich ein Kicker des FC Neuhadern. Quirin Jürgens erzielte alle fünf Neuhaderner Treffer.

Di., 16.09.2025, 20:00 Uhr
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing
FC Niksar Spor
FC Niksar SporNiksar Spor
11
1
Abpfiff

Di., 16.09.2025, 19:00 Uhr
Münchner Kickers 2015
Münchner Kickers 2015Mün. Kickers
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
1
6
Abpfiff

Di., 16.09.2025, 19:00 Uhr
SC Amicitia München
SC Amicitia MünchenSC Amicitia
FC Neuhadern München
FC Neuhadern MünchenFC Neuhadern
2
5
Abpfiff

Di., 16.09.2025, 19:00 Uhr
SG FC Georgia/Neuaubing
SG FC Georgia/NeuaubingSG FC Georgia/Neuaubing
SV München West
SV München WestSV München West
2
4
Abpfiff

Di., 16.09.2025, 20:00 Uhr
TSV Neuried
TSV NeuriedTSV Neuried
FC Teutonia München
FC Teutonia MünchenTeutonia M.
7
9
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
SC Bogenhausen/Schwarz-Blau München
SC Bogenhausen/Schwarz-Blau MünchenBogenh/SW Mü
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
19:30

Spiel findet erst am 26. September statt.

