Nach Doppelrücktritt: Andreas Dick übernimmt beim 1. FC Spich Landesliga, Staffel 1: Der 1. FC Spich hat in Andreas Dick den Nachfolger des zurückgetreten Stefan Bung präsentiert.

Das Besondere: Dick wird nicht nur Trainer, sondern auch Spieler sein - schon beim Rheinland-Oberligisten Ahrweiler BC bekleidete der 33-Jährige das Amt als Spielertrainer. "Da er auch als Spieler zum Einsatz kommen soll, erhoffen wir insbesondere in der Abwehr Stabilität und weniger Gegentore. Aufgrund seiner großen Erfahrung soll er der Mannschaft wieder mehr Sicherheit und Selbstvertrauen vermitteln", sagt Abteilungsleiter Linden. Dick, der als Spieler Erfahrung bei der Reserve des 1. FC Köln, dem Bonner SC, dem VfL Alfter und Borussia Lindenthal-Hohenlind sammelte, freut sich auf die durchaus gewohnte Position: "Die Aufgabe als Spieler-Trainer ist aus Vereinssicht nie einfach zu vergeben, daher danke ich dem Vorstand und der sportlichen Leitung für das Vertrauen in mich, sowie in meinen Co-Trainer mit dem ich in dieser Hinsicht eingespielt bin." Assistent Pablo Mair kommt mit Dick nach Spich.

Marschroute Klassenerhalt

Das Ziel für den neuen Mann ist dabei klar: Der 1. FC will die Klasse halten. Die Ausgangslage ist aktuell nicht schlecht. Immerhin fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge sind es aktuell. „Wir hoffen, dass wir mit dem neuen Trainer den eingeschlagenen Weg mit unserer jungen ehrgeizigen Mannschaft weiterführen können und den Klassenerhalt schaffen", sagt Linden.