Nach Bedrohung: Cupfinal abgebrochen

Schaffhauser Cup: Besuchende sorgen für Spielabbruch. Der Final des Schaffhauser Regionalcups zwischen dem FC Beringen und der SV Schaffhausen II ist am Pfingstmontag in Ramsen abgebrochen worden. Kurz nach dem 2:0 durch Fabio Pletscher für die "Spielvi" entschieden die Schiedsrichter, die Partie nicht mehr fortzusetzen. Grund dafür waren verbale Bedrohungen gegen einen Linienrichter aus dem Publikum. Die SVS II hatte das Spiel bis dahin kontrolliert und verdient geführt. Nach einer längeren Unterbrechung wurde der Abbruch offiziell bekanntgegeben. Laut dem Schaffhauser Kantonalen Fussballverband wurden verschiedene Szenarien geprüft, eine Fortsetzung galt letztlich jedoch als nicht umsetzbar. "Wir haben den Schiedsrichtern alle Optionen offengelassen", sagte Thomas Leemann, Präsident des Schaffhauser Kantonalen Fussballverbandes, gegenüber den "Schaffhauser Nachrichten". Der Cupfinaltag fand damit erstmals in seiner 17-jährigen Geschichte kein reguläres Ende. Weitere Entscheidungen sollen nach dem Rapport der Schiedsrichter folgen.

SC Siebnen: Tony Vanaria übernimmt im Sommer. Beim SC Siebnen sind die Weichen für die Zukunft gestellt: Tony Vanaria wird ab Sommer neuer Trainer der 1. Mannschaft. Er tritt die Nachfolge von Pino Spagnuolo (er wechselt zum Zweitligisten Wädenswil) an, der das Fanionteam in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt hat. Unter ihm entwickelte sich der SCS zu einer festen Grösse in der 3. Liga. Mehrfach spielte die Mannschaft um den Aufstieg mit, aktuell führen die Märchler die Tabelle der Gruppe 1 erneut mit mehreren Punkten Vorsprung an. Unabhängig davon, ob der Sprung in die 2. Liga gelingt, wird Vanaria inskünftig die sportliche Verantwortung übernehmen. Der neue SCS-Coach war in der Vergangenheit unter anderem für das damals in der 3. Liga spielende Wädenswil tätig. Derzeit wirkt Vanaria noch beim FC Freienbach im Trainerstab der 1.-Liga-Mannschaft als Assistenztrainer. Für Stabilität im Umfeld des Teams bleibt zudem ein grosser Teil des Staffs erhalten: Simone Materazzi wird weiterhin als Spieler und Co-Trainer tätig sein, Marcello Trabucco bleibt Team-Coach und Pasquale Nigro Sportchef.