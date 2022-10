Nach anhaltender Negativserie: Damir Suljanovic tritt zurück Nach nur 21 Bayernliga-Spielen als Cheftrainer ist für den 39-Jährigen vorerst Schluss bei Türkspor Augsburg.

Am gestrigen Sonntag musste Türkspor Augsburg nach zweimaliger Führung noch die Last-Minute-Niederlage im Kellerduell gegen den VfR Garching verdauen, nun folgt der nächste Knall beim aktuell abstiegsbedrohten Bayernligisten: Damir Suljanovic tritt nach nur neun Zählern aus 15 Spielen in der laufenden Saison mit sofortiger Wirkung zurück und stellt seinen Trainerposten zur Verfügung.

"Damir Suljanovic hat uns heute in einer gemeinsamen Rücksprache mitgeteilt, dass er von seinem Amt als Trainer zurücktritt", informierte Augsburgs sportlicher Leiter Adem Gürbüz am Montagnachmittag und ging in der Folge weiter ins Detail: "Er ist ein super Typ und wir hatten immer ein tolles Verhältnis, doch nach der anhaltenden Negativserie wollte er im Wohle des Vereins handeln." Die kommenden Trainingseinheiten werden nun von Adem Gürbüz selbst und Ex-Trainer Servet Bozdag, der nach seinem Rücktritt dem Verein weiter die Treue hielt und immer nahe an der Mannschaft war, leiten und vielleicht steht bereits am Wochenende gegen den SV Kirchanschöring ein neuer Mann an der Seitenlinie.