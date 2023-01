Nach 7 Jahren Bezirksliga: Neumaier wird Spielertrainer in Wörth Der 30-Jährige kommt Mittelfeldmann kommt von der DJK Altdorf und folgt damit auf Stephan Schätzl

Nach dem kurzen Gastspiel von Stephan Schätzl beim SV Wörth an der Isar, musste der A-Klassist in der Winterpause erneut auf Trainersuche gehen. Und jetzt können die Wörther durchaus eine adäquate Lösung präsentieren: Denn mit Christoph Neumaier konnte ein langjähriger Bezirksligakicker davon überzeugt werden, beim SVW ab kommenden Sommer das Zepter zu schwingen. Der 30-Jährige stand die letzten sechs Spielzeiten in Diensten der DJK Altdorf und wagt nun den Schritt ins Spielertrainer-Geschäft.