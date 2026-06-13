Nach 10 Jahren in Nürnberg: Schweinfurt holt Talent in die Heimat

Die Schnüdel lotsen den nächsten jungen Spieler vom 1. FC Nürnberg nach Schweinfurt. Neben Esad Akgün und Johannes Theinhardt verstärkt auch Gil Ebner den Regionalligisten.
Ein gebürtiger Schweinfurter für die Schnüdel: Der 1. FC Schweinfurt 05 verpflichtet Gil Ebner vom 1. FC Nürnberg II. Der zentrale Mittelfeldspieler begann beim TSV Grafenrheinfeld mit dem Fußballspielen und spielte die letzten zehn Jahre beim Club.
Sein Regionalliga-Debüt feierte der 20-Jährige im März 2025. In dieser Saison kam Ebner aber aufgrund der starken Konkurrenz "nicht wie gewünscht zum Zug", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. In vier Einsätzen gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage. Nun will er sich bei den Schnüdeln beweisen.
„Jungs aus der Region in die Region zurückzuholen, sehen wir als Bestandteil unseres Wegs“, sagt FC-Trainer Jan Gernlein. „Co-Trainer Marcel Kühlinger kennt den Jungen seit sehr langer Zeit, und daher ist der Kontakt hier nie abgerissen. Gil hat in der Zeit beim FCN viel lernen können und sich sehr gut entwickelt.“ Gernlein ist „überzeugt, dass er seine Qualitäten nach einem Lehrjahr in der U23 nun bei uns einbringen wird, und wir freuen uns auf die gemeinsamen Schritte“.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Gil einen sehr gut ausgebildeten Spieler für uns gewinnen können. Gil wird unser Team mit seiner Qualität und Übersicht bereichern,“ sagt Vorsitzender Benjamin Liebald (im Bild).
Gil Ebner selbst sagt zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr auf den 1. FC Schweinfurt 05. Nach zehn Jahren beim 1. FC Nürnberg bedeutet mir dieser Schritt in die Heimatregion besonders viel. Jetzt freue ich mich darauf, mit der Mannschaft loszulegen.“
Ebner ist der dritte Schweinfurter Transfer binnen drei Tagen. Nach der Verpflichtung von Johannes Theinhardt am Donnerstag, hatten die Schnüdel am Freitag Philipp Hack offiziell vorgestellt.