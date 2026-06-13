Nach 10 Jahren in Nürnberg: Schweinfurt holt Talent in die Heimat „Jungs aus der Region in die Region zurückzuholen, sehen wir als Bestandteil unseres Wegs“ von pm/btfm · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Sein erstes Regionalliga-Tor schoss Ebner gegen die SpVgg Hankofen-Hailing. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Die Schnüdel lotsen den nächsten jungen Spieler vom 1. FC Nürnberg nach Schweinfurt. Neben Esad Akgün und Johannes Theinhardt verstärkt auch Gil Ebner den Regionalligisten.

Ein gebürtiger Schweinfurter für die Schnüdel: Der 1. FC Schweinfurt 05 verpflichtet Gil Ebner vom 1. FC Nürnberg II. Der zentrale Mittelfeldspieler begann beim TSV Grafenrheinfeld mit dem Fußballspielen und spielte die letzten zehn Jahre beim Club. Ein Tor und eine Vorlage gelangen Ebner bereits in der Regionalliga Bayern Sein Regionalliga-Debüt feierte der 20-Jährige im März 2025. In dieser Saison kam Ebner aber aufgrund der starken Konkurrenz "nicht wie gewünscht zum Zug", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. In vier Einsätzen gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage. Nun will er sich bei den Schnüdeln beweisen.

" Nach zehn Jahren beim 1. FC Nürnberg bedeutet mir dieser Schritt in die Heimatregion besonders viel", freut sich Eibner (l.) auf die Herausforderung in Schweinfurt. – Foto: 1. FC Schweinfurt

„Jungs aus der Region in die Region zurückzuholen, sehen wir als Bestandteil unseres Wegs“, sagt FC-Trainer Jan Gernlein. „Co-Trainer Marcel Kühlinger kennt den Jungen seit sehr langer Zeit, und daher ist der Kontakt hier nie abgerissen. Gil hat in der Zeit beim FCN viel lernen können und sich sehr gut entwickelt.“ Gernlein ist „überzeugt, dass er seine Qualitäten nach einem Lehrjahr in der U23 nun bei uns einbringen wird, und wir freuen uns auf die gemeinsamen Schritte“.