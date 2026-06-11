Vom 1. FC Nürnberg kommt ein Ex-DFB-Juniorenspieler nach Schweinfurt 18-jähriger Abwehrmann verstärkt den Regionalligisten von Boris Manz · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Trainierte auch schon unter Miroslav Klose mit: Der neue Schweinfurter Abwehrspieler Johannes Theinhardt. – Foto: Imago/Zink

Schweinfurt holt den nächsten Spieler vom 1. FC Nürnberg – und wieder ist es ein Innenverteidiger. Nach Esad Akgün heuert auch Johannes Theinhardt beim Regionalligisten an.

„Wir bekommen einen groß gewachsenen Innenverteidiger, der viel aus den Jugendjahren beim FCN ziehen kann“, freut sich FC-Trainer Jan Gernlein in einer Pressemitteilung des Vereins. „Nun folgt der Schritt in den Herrenbereich, der gerade auf seiner Position groß ist, da er viel Körperlichkeit erfordert. Wir werden ihn hier unterstützen, den Weg zu gehen, weil wir sehr viel Potential in ihm sehen.“ Johannes Theinhardt zeigte beim 1. FC Nürnberg seine Torgefahr Theinhardt ist 18 Jahre jung und spielte in der Jugend bei der DJK Don Bosco Bamberg. 2019 wechselte er ins Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg und zeigte als Stammspieler in der U19 Nachwuchsliga auch Torgefahr. In 20 Spielen gelangen dem gebürtigen Bamberger satte fünf Treffer. Der erste große Schritt im Herrenbereich soll für den ehemaligen U15-Nationalspieler Deutschlands nun in Schweinfurt gelingen.

„Mit Johannes gewinnen wir einen ehrgeizigen und bodenständigen jungen Fußballer aus der Region“, so Kaderplaner Jürgen Hein. „Er profitierte von einer hervorragenden Ausbildung beim Club und war in den vergangenen beiden Spielzeiten Stammspieler in der U19-DFB-Nachwuchsliga. Wir trauen ihm zu, hier in Schweinfurt den nächsten großen Schritt in seiner Entwicklung zu machen.“ Transfers des 1. FC Schweinfurt: Trio kommt aus Aubstadt, Duo aus Nürnberg Theinhardt selbst geht mit viel Vorfreude an die neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Herausforderung im Verein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an positiv. Jetzt freue ich mich darauf, die Mannschaft und das Umfeld kennenzulernen, und kann es kaum erwarten, endlich loszulegen.“