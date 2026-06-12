Top-Transfer für Schweinfurt: Hack kommt von Greuther Fürth Der 23-Jährige hat eine Schnüdel-Vergangenheit von Mathias Willmerdinger · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Philipp Hack (li.) verstärkt Schweinfurt 05. – Foto: Verein

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat seine Offensive für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga Bayern mit Philipp Hack verstärkt. Der 23-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten SpVgg Greuther Fürth II an die Niederwerrner Straße zurück. Hack wurde im Nachwuchs des FC 05 ausgebildet und wechselte über Eintracht Bamberg und Holstein Kiel II zu den Fürthern. Insgesamt kommt er auf 92 Regionalligaspiele in den Staffeln Bayern und Nord. In der abgelaufenen Saison erzielte er für das kleine Kleeblatt in 32 Einsätzen sieben Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

"Hacki kam im gleichen Jahr wie ich damals in die Jugend nach Schweinfurt, dann haben sich die Wege in Bamberg wieder gekreuzt, und er durfte im Anschluss wichtige Erfahrungen in Kiel und Fürth machen", sagt FC-Trainer Jan Gernlein. "Nun ist er mit vielen Spielen im Gepäck als gereifter und doch noch junger Spieler wieder zurück und wird uns allen viel Freude bereiten. Er ist ein Spieler, der uns in der Offensive den nächsten Schub geben kann mit seiner kreativen und frechen Art, Fußball zu spielen."