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Transfers
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Top-Transfer für Schweinfurt: Hack kommt von Greuther Fürth
Der 23-Jährige hat eine Schnüdel-Vergangenheit
von Mathias Willmerdinger · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Philipp Hack (li.) verstärkt Schweinfurt 05. – Foto: Verein
Der 1. FC Schweinfurt 05 hat seine Offensive für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga Bayern mit Philipp Hack verstärkt. Der 23-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten SpVgg Greuther Fürth II an die Niederwerrner Straße zurück. Hack wurde im Nachwuchs des FC 05 ausgebildet und wechselte über Eintracht Bamberg und Holstein Kiel II zu den Fürthern. Insgesamt kommt er auf 92 Regionalligaspiele in den Staffeln Bayern und Nord. In der abgelaufenen Saison erzielte er für das kleine Kleeblatt in 32 Einsätzen sieben Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.
"Hacki kam im gleichen Jahr wie ich damals in die Jugend nach Schweinfurt, dann haben sich die Wege in Bamberg wieder gekreuzt, und er durfte im Anschluss wichtige Erfahrungen in Kiel und Fürth machen", sagt FC-Trainer Jan Gernlein. "Nun ist er mit vielen Spielen im Gepäck als gereifter und doch noch junger Spieler wieder zurück und wird uns allen viel Freude bereiten. Er ist ein Spieler, der uns in der Offensive den nächsten Schub geben kann mit seiner kreativen und frechen Art, Fußball zu spielen."
Es freue ihn sehr, "dass mit Philipp ein weiteres Eigengewächs den Weg zurück nach Schweinfurt findet", ergänzt Kaderplaner Jürgen Hein. "Mit ihm gewinnen wir einen vielseitig einsetzbaren und torgefährlichen Spieler, der unsere Offensive bereichern wird."
Philipp Hack selbst lässt sich in der Pressemitteilung des Vereins wie folgt zitieren: "Ich habe große Lust auf die neue Herausforderung bei diesem Verein, den ich bereits seit meiner Jugendzeit kenne und schätze. Die offenen und ehrlichen Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben und mich in meiner Entscheidung bestärkt. Jetzt freue ich mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen und bald wieder im Stadion aufzulaufen." Am Sonntag starten die Schweinfurter in die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison.