MTV Berg: Zwei Stammspieler zurück im Kader – endet der Auswärtsfluch? Gastspiel bei Hellas München

Die Auswärtsschwäche ist nicht zu übersehen: Sechsmal traten die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg in dieser Saison auf fremdem Platz an, sechsmal verließen sie das Sportgelände als Verlierer.

Berg – „Ohne auch mal auswärts zu punkten, werden wir die Liga nicht halten können“, spricht MTV-Coach Wolfgang Krebs Klartext. Am Sonntag unternehmen die Berger den nächsten Anlauf. Ab 12.45 Uhr sind sie auf der Bezirkssportanlage an der Demleitnerstraße beim FC Hellas München zu Gast.

Der Aufsteiger hat als Tabellenzehnter fünf Zähler mehr auf dem Konto als der MTV. „Ein Sieg wäre eminent wichtig“, sagt Krebs. Doch der Aufsteiger hat sich bereits gut in der Liga etabliert und nicht nur auf dem eigenen kleinen Kunstrasenplatz gepunktet. „Es wird eine sehr schwere Aufgabe“, urteilt Krebs. Unter der Woche meldeten sich mit Bernard Crnjak und Cornelius Verenkotte zwei Stammspieler zurück. In der Offensive drückt die Berger aber weiterhin der Schuh. Lukas Hauptmann (Sprunggelenk) und Marcel Höhne (Hämatom am Oberschenkel) fallen weiterhin aus. Beide unterziehen sich in der nächsten Woche medizinischen Untersuchungen. „Dann muss man sehen, ob es überhaupt noch Sinn macht, vor der Winterpause wieder einzusteigen“, sagt Krebs.