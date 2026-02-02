Mittelrheinligisten am Wochenende: "Haben viel zu analysieren"



SV Eintracht Hohkeppel – FC Rot-Weiss Koblenz 4:0

Tore: 1:0 Joel Vieting (44.), 2:0 Firat Tuncer (82. Foulelfmeter), 3:0 Arian Amyn (84.), 4:0 Denys Pinchuk (89.)



Sportfreunde Düren – Alemannia Lendersdorf 1:3

Schiedsrichter: Frank Caspers (Linnich) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Luca Brammertz (4.), 0:2 Luca Nußbaum (48.), 0:3 Luca Nußbaum (56.), 1:3 Xhelal Kurtaliqi (88.)



SC Fliesteden 1931 – SC Fortuna Köln II 1:5

Tore: 0:1 Luke Eismann (17.), 0:2 Jonathan Kafu (39.), 0:3 (42.), 0:4 Younes Derbali (53.), 1:4 Nils Lück (79.), 1:5 Narius Mofa (88.)



Horremer SV 1919 – FC Pesch 1:3

Schiedsrichter: Nico-Alexander Lipok

Tore: 0:1 Ergün Yildiz (34.), 0:2 Bünyamin Koyuncu (63.), 0:3 Mohamed Said El Idrissi (72.), 1:3 Jan Schulz (75.)



SpVg Frechen 20 – SC Blau-Weiß 06 Köln 2:2

Tore: 0:1 Ben König (50.), 0:2 Ben König (60.), 1:2 Patrick Friesdorf-Weber (85. Foulelfmeter), 2:2 Patrick Friesdorf-Weber (90.)

Im Test des 1. FC Düren gegen den Bezirksligaaufsteiger SC Kreuzau hat sich der Underdog mit 1:2 durchgesetzt. Nach einer ausgeglichenen, torlosen ersten Halbzeit geriet der Mittelrheinligist Mitte des zweiten Durchgangs durch Treffer von Seydouba Sylla und Mario Fuchs binnen weniger Minuten in Rückstand. Kreuzau agierte aufmerksam, Düren hatte mehr den Ball. Mit zahlreichen Wechseln übernahm Düren ab der 65. Minute zunehmend die Kontrolle, ließ jedoch mehrere gute Chancen ungenutzt. In der Nachspielzeit verkürzte der eingewechselte Raban Laux per Abstauber noch auf 1:2. "Ich denke zum Spiel müssen wir nicht viel sagen. Wir haben einiges was man nun analysieren kann, das erklärt sich nach dem Endstand ja von selbst. Das werden wir im Training gemeinsam aufarbeiten. Dafür sind Testspiele bzw. Vorbereitungsphasen ja auch da", wird Co-Trainer Alex Herzog in einer Vereinsmitteilung zitiert.

1. FC Düren – SC Kreuzau 1:2

Schiedsrichter: Moritz Klein (Düren)

Tore: 0:1 Seydouba Sylla (52.), 0:2 Mario Fuchs (56.), 1:2 Raban Laux (90.+2)