Mittelrheinligisten am Wochenende: "Haben viel zu analysieren"

Sa., 31.01.2026, 15:30 Uhr
SV Eintracht Hohkeppel – FC Rot-Weiss Koblenz 4:0
Tore: 1:0 Joel Vieting (44.), 2:0 Firat Tuncer (82. Foulelfmeter), 3:0 Arian Amyn (84.), 4:0 Denys Pinchuk (89.)
Sportfreunde Düren – Alemannia Lendersdorf 1:3
Schiedsrichter: Frank Caspers (Linnich) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Luca Brammertz (4.), 0:2 Luca Nußbaum (48.), 0:3 Luca Nußbaum (56.), 1:3 Xhelal Kurtaliqi (88.)
SC Fliesteden 1931 – SC Fortuna Köln II 1:5
Tore: 0:1 Luke Eismann (17.), 0:2 Jonathan Kafu (39.), 0:3 (42.), 0:4 Younes Derbali (53.), 1:4 Nils Lück (79.), 1:5 Narius Mofa (88.)
Horremer SV 1919 – FC Pesch 1:3
Schiedsrichter: Nico-Alexander Lipok
Tore: 0:1 Ergün Yildiz (34.), 0:2 Bünyamin Koyuncu (63.), 0:3 Mohamed Said El Idrissi (72.), 1:3 Jan Schulz (75.)
SpVg Frechen 20 – SC Blau-Weiß 06 Köln 2:2
Tore: 0:1 Ben König (50.), 0:2 Ben König (60.), 1:2 Patrick Friesdorf-Weber (85. Foulelfmeter), 2:2 Patrick Friesdorf-Weber (90.)
VfL Vichttal – Germania Hilfarth 5:1Schiedsrichter:
Andrey Stadnichuk (Merkstein) - Zuschauer:
50Tore:
1:0 Yassine Ali Gnondi (15.), 2:0 Yassine Ali Gnondi (22.), 3:0 Bismark Quayson (24.), 3:1 Pascal Schostock (60.), 4:1 Niklas Valerius (72.), 5:1 Nuredin Ali Khan (77.)
Sa., 31.01.2026, 16:00 Uhr
Im Test des 1. FC Düren gegen den Bezirksligaaufsteiger SC Kreuzau hat sich der Underdog mit 1:2 durchgesetzt. Nach einer ausgeglichenen, torlosen ersten Halbzeit geriet der Mittelrheinligist Mitte des zweiten Durchgangs durch Treffer von Seydouba Sylla und Mario Fuchs binnen weniger Minuten in Rückstand. Kreuzau agierte aufmerksam, Düren hatte mehr den Ball. Mit zahlreichen Wechseln übernahm Düren ab der 65. Minute zunehmend die Kontrolle, ließ jedoch mehrere gute Chancen ungenutzt. In der Nachspielzeit verkürzte der eingewechselte Raban Laux per Abstauber noch auf 1:2. "Ich denke zum Spiel müssen wir nicht viel sagen. Wir haben einiges was man nun analysieren kann, das erklärt sich nach dem Endstand ja von selbst. Das werden wir im Training gemeinsam aufarbeiten. Dafür sind Testspiele bzw. Vorbereitungsphasen ja auch da", wird Co-Trainer Alex Herzog in einer Vereinsmitteilung zitiert.
1. FC Düren – SC Kreuzau 1:2
Schiedsrichter: Moritz Klein (Düren)
Tore: 0:1 Seydouba Sylla (52.), 0:2 Mario Fuchs (56.), 1:2 Raban Laux (90.+2)
Sa., 31.01.2026, 13:00 Uhr
➡️ Zum ausführlichen TestspielberichtSV Bergisch Gladbach 09 – Ahrweiler BC 1920 4:0SV Bergisch Gladbach 09:
Robin Schulze, Rexhep Ajdari, Maik Marquardt, Jan Ecke, Ole Tillmann, Ardit Mimini, Jan Luca Bugenhagen, Ervin Cindrak, Constantin Bürger, Tristan Arndt, Finn Stromberg - Trainer: Kevin KruthAhrweiler BC 1920:
Niklas Fachinger, Dogus Könez, Jeff Ampadu, Kevin Wetschorek, Tim Schirmer, Ümit Kuzu, Thomas Idel, Markus Pazurek, Mohannad Saed, Nam-Ju Lee, Boris Schirmer - Trainer: Jonny Susa - Spielertrainer: Markus PazurekSchiedsrichter:
k.A.Tore:
1:0 Ervin Cindrak (25.), 2:0 Ole Tillmann (59.), 3:0 Ervin Cindrak (80.), 4:0 Jan Luca Bugenhagen (89.)
Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr
Der FC Hennef hat sich in einem Testspiel vom Landesliga-Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid 1:1 getrennt. Die Gäste starteten druckvoll und gingen durch einen direkt verwandelten Freistoß von Tom Wieschebrock früh in Führung. Neunkirchen-Seelscheid blieb zunächst am Drücker, ließ aber weitere gute Chancen ungenutzt. Mit zunehmender Spieldauer fand Hennef besser ins Spiel und wurde zwingender. Der verdiente Ausgleich fiel kurz vor der Pause, als Luah Mahessa einen Querpass entschlossen unter die Latte abschloss. Nach dem Seitenwechsel hatten beide Teams Möglichkeiten auf weitere Tore, doch es blieb bei einem insgesamt gerechten Unentschieden.
FC Hennef 05 – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid 1:1
Schiedsrichter: Markus Meier (Hürth)
Tore: 0:1 Tom Wieschebrock (19.), 1:1 Luah Mahessa (40.)
Sa., 31.01.2026, 14:30 Uhr
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 – SSV Homburg-Nümbrecht 2:0
Schiedsrichter: Andreas Nehren (Pulheim)
Tore: 1:0 Leo Kirnich (25.), 2:0 Timo Agaltsev (40.)
Sa., 31.01.2026, 13:00 Uhr
➡️ Zum ausführlichen TestspielberichtSSV Merten – Bonner SC 1:3Tore:
0:1 Markus Wipperfürth (8.), 0:2 Robin Bird (70.), 0:3 Marzouk Kotya-Fofana (82.), 1:3 Monir Hassan (90.+12)Besondere Vorkommnisse:
Jonas Berg (Bonner SC) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).
Sa., 31.01.2026, 13:00 Uhr
SpVg Porz 1919 – TuS Buisdorf 4:1
Schiedsrichter: Ali Demirbüken
Tore: 1:0 Baran Tatu (18.), 1:1 Luca Brors (29.), 2:1 Daniel Spiegel (54.), 3:1 Gero Pletto (82.), 4:1 Marciano Aziz (86.)