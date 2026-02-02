 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Mittelrheinligisten am Wochenende: "Haben viel zu analysieren"

Die Testspiele der Mittelrheinligisten am Wochenende

von red · Heute, 13:14 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christoph Tiroux

Verlinkte Inhalte

Mittelrheinliga
LL Mittelrhein St. 1
LL Mittelrhein St. 2
BZL Mittelrhein St. 2
BZL Mittelrhein St. 3

Fast alle Mittelrheinligisten waren am Wochenende bei Testspielen gefordert, der FC Wegberg-Beeck musste unfreiwillig pausieren. Etwas überraschend mussten sich die Dürener-Klubs gegen Bezirksligisten geschlagen geben.

Gestern, 15:00 Uhr
SC Fortuna Bonn
SC Fortuna BonnFortuna Bonn
SSV Bornheim
SSV BornheimSSV Bornheim
1
2
Abpfiff

SC Fortuna Bonn – SSV Bornheim 1:2
Schiedsrichter: Katharina Fuchs - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Danny Simmo (9.), 1:1 Dastit Bulliqi (52.), 1:2 Kevin Biermann (57. Foulelfmeter)

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV
1
0

TuS Mondorf 1920 – Siegburger SV 04 1:0
Schiedsrichter: Bernd Peters (Hennef)
Tore: 1:0 Zakaria Harrach (45.)

Sa., 31.01.2026, 15:30 Uhr
SV Eintracht Hohkeppel
SV Eintracht HohkeppelHohkeppel
FC Rot-Weiss Koblenz
FC Rot-Weiss KoblenzRW Koblenz
4
0
Abpfiff

SV Eintracht Hohkeppel – FC Rot-Weiss Koblenz 4:0
Tore: 1:0 Joel Vieting (44.), 2:0 Firat Tuncer (82. Foulelfmeter), 3:0 Arian Amyn (84.), 4:0 Denys Pinchuk (89.)

Gestern, 15:15 Uhr
Sportfreunde Düren
Sportfreunde DürenSF Düren
Alemannia Lendersdorf
Alemannia LendersdorfLendersdorf
1
3
Abpfiff

Sportfreunde Düren – Alemannia Lendersdorf 1:3
Schiedsrichter: Frank Caspers (Linnich) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Luca Brammertz (4.), 0:2 Luca Nußbaum (48.), 0:3 Luca Nußbaum (56.), 1:3 Xhelal Kurtaliqi (88.)

Gestern, 14:00 Uhr
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln II
1
5
Abpfiff

SC Fliesteden 1931 – SC Fortuna Köln II 1:5
Tore: 0:1 Luke Eismann (17.), 0:2 Jonathan Kafu (39.), 0:3 (42.), 0:4 Younes Derbali (53.), 1:4 Nils Lück (79.), 1:5 Narius Mofa (88.)

Gestern, 15:30 Uhr
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
FC Pesch
FC PeschPesch
1
3
Abpfiff

Horremer SV 1919 – FC Pesch 1:3
Schiedsrichter: Nico-Alexander Lipok
Tore: 0:1 Ergün Yildiz (34.), 0:2 Bünyamin Koyuncu (63.), 0:3 Mohamed Said El Idrissi (72.), 1:3 Jan Schulz (75.)

Gestern, 14:00 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß
2
2
Abpfiff

SpVg Frechen 20 – SC Blau-Weiß 06 Köln 2:2
Tore: 0:1 Ben König (50.), 0:2 Ben König (60.), 1:2 Patrick Friesdorf-Weber (85. Foulelfmeter), 2:2 Patrick Friesdorf-Weber (90.)

Gestern, 14:45 Uhr
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal
Germania Hilfarth
Germania HilfarthHilfarth
5
1
Abpfiff

VfL Vichttal – Germania Hilfarth 5:1
Schiedsrichter: Andrey Stadnichuk (Merkstein) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Yassine Ali Gnondi (15.), 2:0 Yassine Ali Gnondi (22.), 3:0 Bismark Quayson (24.), 3:1 Pascal Schostock (60.), 4:1 Niklas Valerius (72.), 5:1 Nuredin Ali Khan (77.)

Sa., 31.01.2026, 16:00 Uhr
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
SC Kreuzau
SC KreuzauKreuzau
1
2
Abpfiff

Im Test des 1. FC Düren gegen den Bezirksligaaufsteiger SC Kreuzau hat sich der Underdog mit 1:2 durchgesetzt. Nach einer ausgeglichenen, torlosen ersten Halbzeit geriet der Mittelrheinligist Mitte des zweiten Durchgangs durch Treffer von Seydouba Sylla und Mario Fuchs binnen weniger Minuten in Rückstand. Kreuzau agierte aufmerksam, Düren hatte mehr den Ball. Mit zahlreichen Wechseln übernahm Düren ab der 65. Minute zunehmend die Kontrolle, ließ jedoch mehrere gute Chancen ungenutzt. In der Nachspielzeit verkürzte der eingewechselte Raban Laux per Abstauber noch auf 1:2. "Ich denke zum Spiel müssen wir nicht viel sagen. Wir haben einiges was man nun analysieren kann, das erklärt sich nach dem Endstand ja von selbst. Das werden wir im Training gemeinsam aufarbeiten. Dafür sind Testspiele bzw. Vorbereitungsphasen ja auch da", wird Co-Trainer Alex Herzog in einer Vereinsmitteilung zitiert.

1. FC Düren – SC Kreuzau 1:2
Schiedsrichter: Moritz Klein (Düren)
Tore: 0:1 Seydouba Sylla (52.), 0:2 Mario Fuchs (56.), 1:2 Raban Laux (90.+2)

Sa., 31.01.2026, 13:00 Uhr
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
Ahrweiler BC 1920
Ahrweiler BC 1920Ahrweiler BC
4
0
Abpfiff

➡️ Zum ausführlichen Testspielbericht

SV Bergisch Gladbach 09 – Ahrweiler BC 1920 4:0
SV Bergisch Gladbach 09: Robin Schulze, Rexhep Ajdari, Maik Marquardt, Jan Ecke, Ole Tillmann, Ardit Mimini, Jan Luca Bugenhagen, Ervin Cindrak, Constantin Bürger, Tristan Arndt, Finn Stromberg - Trainer: Kevin Kruth
Ahrweiler BC 1920: Niklas Fachinger, Dogus Könez, Jeff Ampadu, Kevin Wetschorek, Tim Schirmer, Ümit Kuzu, Thomas Idel, Markus Pazurek, Mohannad Saed, Nam-Ju Lee, Boris Schirmer - Trainer: Jonny Susa - Spielertrainer: Markus Pazurek
Schiedsrichter: k.A.
Tore: 1:0 Ervin Cindrak (25.), 2:0 Ole Tillmann (59.), 3:0 Ervin Cindrak (80.), 4:0 Jan Luca Bugenhagen (89.)

Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr
FC Hennef 05
FC Hennef 05FC Hennef 05
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel.
1
1
Abpfiff

Der FC Hennef hat sich in einem Testspiel vom Landesliga-Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid 1:1 getrennt. Die Gäste starteten druckvoll und gingen durch einen direkt verwandelten Freistoß von Tom Wieschebrock früh in Führung. Neunkirchen-Seelscheid blieb zunächst am Drücker, ließ aber weitere gute Chancen ungenutzt. Mit zunehmender Spieldauer fand Hennef besser ins Spiel und wurde zwingender. Der verdiente Ausgleich fiel kurz vor der Pause, als Luah Mahessa einen Querpass entschlossen unter die Latte abschloss. Nach dem Seitenwechsel hatten beide Teams Möglichkeiten auf weitere Tore, doch es blieb bei einem insgesamt gerechten Unentschieden.

FC Hennef 05 – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid 1:1
Schiedsrichter: Markus Meier (Hürth)
Tore: 0:1 Tom Wieschebrock (19.), 1:1 Luah Mahessa (40.)

Sa., 31.01.2026, 14:30 Uhr
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900Königsdorf
SSV Homburg-Nümbrecht
SSV Homburg-NümbrechtNümbrecht
2
0
Abpfiff

TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 – SSV Homburg-Nümbrecht 2:0
Schiedsrichter: Andreas Nehren (Pulheim)
Tore: 1:0 Leo Kirnich (25.), 2:0 Timo Agaltsev (40.)

Sa., 31.01.2026, 13:00 Uhr
SSV Merten
SSV MertenSSV Merten
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
1
3
Abpfiff

➡️ Zum ausführlichen Testspielbericht

SSV Merten – Bonner SC 1:3
Tore: 0:1 Markus Wipperfürth (8.), 0:2 Robin Bird (70.), 0:3 Marzouk Kotya-Fofana (82.), 1:3 Monir Hassan (90.+12)
Besondere Vorkommnisse: Jonas Berg (Bonner SC) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).

Sa., 31.01.2026, 13:00 Uhr
SpVg Porz 1919
SpVg Porz 1919SpVg Porz
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
4
1
Abpfiff

SpVg Porz 1919 – TuS Buisdorf 4:1
Schiedsrichter: Ali Demirbüken
Tore: 1:0 Baran Tatu (18.), 1:1 Luca Brors (29.), 2:1 Daniel Spiegel (54.), 3:1 Gero Pletto (82.), 4:1 Marciano Aziz (86.)