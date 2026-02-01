SV Bergisch Gladbach 09 gewinnt drittes Testspiel deutlich

– Foto: Pedro Fatzikis

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat sein drittes Testspiel der laufenden Wintervorbereitung erfolgreich gestaltet. Im ersten Heimspiel der Rückrundenvorbereitung setzte sich das Team im Krüger Jugend- sportpark mit 4:0 (1:0) gegen den Rheinlandligisten Ahrweiler BC durch.

Von Beginn an präsentierte sich der SV 09 sehr druckvoll. Finn Stromberg führte die Mannschaft auf- grund verletzungsbedingter Ausfälle von Claudio Heider, Fragapane, Hülsenbusch und Rücker als Kapi- tän aufs Feld. Bereits in der 10. Minute brachte Ervin Cindrak die Gastgeber nach einer starken Einzel- leistung mit 1:0 in Führung. In der ersten halben Stunde dominierte der SV 09 das Geschehen und hätte die Führung weiter ausbauen können.

Nach dem Seitenwechsel wurde wie geplant viel gewechselt, unter anderem mit fünf Wechseln nach rund einer Stunde. Dennoch blieb der SV 09 spielbestimmend. Ole Tillmann erhöhte nach einer Ecke aus dem Gewühl im Fünfmeterraum auf 2:0. In der Schlussphase sorgte erneut Ervin Cindrak nach gu- ter Vorarbeit von Azem Memeti (85.) für das 3:0, ehe Jan Bugenhagen nach einer starken Aktion von Soufian Amaadacho über die linke Seite den 4:0-Endstand markierte (88.).