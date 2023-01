Mit Torhüter Janek Keusemann zurück in die Erfolgsspur Der Keeper des Fußball-A-Ligisten Borussia Veen wollte nach dem Abstieg in der zweiten Mannschaft als Feldspieler weitermachen. Es kam aber anders.

Mit 16 Siegen, zwei Unentschieden und nur drei Niederlagen überwintern die Veener auf Rang zwei mit nur zwei Punkten Rückstand auf Ligaprimus TuS Asterlagen. Am 5. März treffen die beiden Spitzenmannschaften in Veen aufeinander. „Dass wir so eine gute Hinrunde spielen, damit hat niemand rechnen können. Aber durch die Jungs ist in der Sommerpause ein Ruck gegangen. Sie haben einen tollen Teamgeist entwickelt. Es ist wieder Harmonie da. Wenn alle fit bleiben, können wir jeden in der Liga schlagen“, sagt Haal, der die Unterstützung des Vorstands und der Fans hervorhebt.

Es ist eine Aufbruchstimmung in dem Alpener Verein zu spüren. Das hat auch Torhüter Keusemann, dem Mitte des vergangenen Jahres der Spaß abhandengekommen war und der sich eigentlich der zweiten Mannschaft als Feldspieler anschließen wollte, bemerkt. Aber das Trainerteam und einige Mannschaftskameraden konnten den 21-Jährigen überzeugen, als Schlussmanndabei zu bleiben. Nach dem Abgang des langjährigen Stammkeepers Marcel Grewe (zu Viktoria Alpen) setzte sich Keusemann als unumstrittene Nummer eins mit 18 Einsätzen durch und sorgte mit dafür, dass die Borussen genau wie Asterlagen mit nur 20 Gegentreffern die beste Abwehr der A-Liga stellen.

Bei den zwei Niederlagen in Hohenbudberg (1:2) sowie gegen den VfL Rheinhausen (3:4) stand Keusemann wegen einer Kegeltour und einer Erkrankung nicht im Tor. Obwohl die anderen Keeper Christoph May (zwei Einsätze), Jos Hennemann (1) und Matthias Huxhagen (1) bislang nur sporadisch spielten, gibt es bei Haal keine Einsatzgarantie. „Janek ist ein super Torhüter, der vor allem spielerisch stark ist, aber bei mir hat kein Spieler einen Freifahrtschein. Jeder muss trainieren, sich immer wieder neu beweisen und anbieten“, sagt der Trainer. Aber wenn Janek Keusemann weiter seine Leistungen auf den Platz bringt, gibt es auf dieser Position sicherlich keinen Grund, zu wechseln.

Von Beginn an ein Veener

Der Schnapper, der seit den Bambini das gelb-schwarze Trikot trägt, ist erst im zweiten B-Jugend-Jahr zum Torhüter „umfunktioniert“ worden. „Ich habe fast alles gespielt, hauptsächlich aber Stürmer und Innenverteidiger. Mein alter Jugendtrainer Simon Lutter war dafür verantwortlich, dass ich ganz nach hinten gerückt bin“, sagt Keusemann, der bis zur D-Jugend mit Schalke-Profi Justin Heekeren zusammenspielte. „Als Justin dann aber wechselte und in der B-Jugend auch noch unser letzter Keeper den Verein verließ, hatten wir keinen mehr – und ich wurde Torwart.“