Mit einem Arbeitssieg zur Herbstmeisterschaft

Zum letzten Spiel der Vorrunde empfing am 27.11.2022 der SV RW Glottertal die SG Hecklingen/Malterdingen. Tabellarisch war die Partie eine klare Angelegenheit. Viele knappe Niederlagen prägten die Vorrunde der SG. Die Gäste sind sicherlich besser einzuschätzen, als ihr Tabellenplatz vermuten lässt.

Personell ist die Lage bei den Rot Weißen weiterhin angespannt. Neben M. Schipper, J. Becker, P. Strecker und F. Drayer meldeten sich auch L. Blattmann, E. Schill und P. Jurzinski verletzt ab. Dafür rückten im Vergleich zur Vorwoche F. Scharbach und M. Schöne in die Startelf. M. Heitzler und N. Rinderlin nahmen erstmals wieder auf der Bank platz.

Auf dem neuen Kunstrasenplatz ließen die Hausherren Ball und Gegner von Anfang an gut laufen. Die erste Duftmarke setzten jedoch die Gäste. Nach einem Stellungsfehler in der Defensive war D. Dages durchgebrochen. J. Reichenbach wehrte seinen Schuss aber zur Ecke ab. Auf der anderen Seite verzeichneten die Rot Weißen viel Ballbesitz, taten sich aber noch schwer zu klaren Gelegenheiten zu kommen. Meist war der letzte Pass nicht gut gespielt oder der Moment für den Abschluss wurde verpasst. Für die Führung in der 19. Minute musste ein Standard her. Einen Eckball von M. Leyser brachte C. Kapp am kurzen Pfosten irgendwie über die Linie. Die Freude währte allerdings nicht lange. In der 21. Minute war erneut D. Dages durchgebrochen. Dieses Mal ließ er J. Reichenbach keine Chance und traf zum 1:1 ins lange Eck. Die Hausherren konnten aber direkt wieder in Führung gehen. Nach einem tollen Pass von R. Wegener war M. Schöne durch und traf freistehend zum 2:1 ins lange Eck. Die Gastgeber dominierten die Partie nun und hatten gute Chancen auf weitere Tore. R. Wegener traf das Außennetz, M. Maier scheiterte an Torhüter und traf kurz vor dem Seitenwechsel die Latte.

Nach der Pause konnte die SG das Spiel offener gestalten, bis auf eine gute Chance kurz nach der Halbzeit waren die Angriffsbemühungen der Gäste aber wenig zwingend. Auch die Hauherren taten sich nun schwer Chancen heraus zu spielen. So sahen die Zuschauer eine intensive, aber chancenarme Partie. Mitte der zweiten Hälfte bot sich M. Maier die Riesenchance zur Entscheidung. Nach starker Vorarbeit von W. Meder ließ er seinen Gegenspieler im Zentrum aussteigen, schob den Ball jedoch freistehend aus wenigen Metern am Tor vorbei. Fünf Minuten vor dem Ende machte es dann besser. Der Vorlagengeber war dieses Mal M. Schöne. Aus ähnlicher Position wie zuvor verwandelte M. Maier nun souverän zur Entscheidung. Weil danach nicht mehr viel passierte beendete der souverän leitende F. Studinger das Spiel beim Stand von 3:1.