Mission Klassenerhalt gestartet Schon seit Herbst letztens Jahres stand fest, dass Coach Thomas Giehl den abstiegsbedrohten SV Germania Ilmenau zur Rückrunde übernehmen wird. Am Montag startete der Trainer mit seinem neuen Team in die Vorbereitung.

Am vergangenen Montag haben die Trainer zum Aufgalopp gerufen und die erste Einheit mit dem Team absolviert. Um den Jahreswechsel hatte die Mannschaft bereits an Hallenturnieren teilgenommen. Da hat Giehl die Mannschaft noch nicht begleitet. Das übernahm noch Vorgänger Wolfgang Schelhorn.

Kennengelernt hat die Mannschaft ihren neuen Coach trotzdem bereits im Herbst. Nach dem letzten Punktspiel im Vorjahr gab es noch eine Trainingseinheit, bei der sich Thomas Giehl vorstellte. Hausaufgaben für seine Jungs hatte er auch im Gepäck. Alle Spieler erhielten einen Fragebogen, in dem sie beispielsweise ihre Ziele formulieren sollten. Für den Saisonverlauf lautet die Zielstellung ganz deutlich: Klassenerhalt. Mit lediglich neun Pünktchen steht das Team gerade nämlich auf dem vorletzten Tabellenplatz der Landesklasse 1. Das Klassement im Tabellenkeller ist allerdings eng, das „rettende Ufer“ nicht weit entfernt. „Es ist neu für mich, dass ich zu so einem Zeitpunkt einsteige und so eine Mission übernehme. Die Spieler haben das Ziel Klassenerhalt, das ist auch meine Zielstellung“, sagt Giehl. Bei seinen bisherigen Aufgaben machte der Coach die Erfahrung, dass es immer seine Zeit dauert, bis die Trainingsarbeit Früchte trägt und seine Kicker die Spielidee auf dem Platz umsetzten. Diese Zeit hat er mit Ilmenau diesmal nicht, da müssen am besten direkten Ergebnissen her. Insofern auch für den Trainer eine neue Herausforderung, deren Erfolg nicht zuletzt auch an der Bereitschaft der Spieler liegt, sagt er.