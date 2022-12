Michael Tappert neuer Sportlicher Leiter beim SV Bayer Wuppertal Neues Konzept soll mit Geduld langfristigen Erfolg einbringen.

Michael Tappert ist neuer Sportlicher Leiter beim Bezirksligisten SV Bayer Wuppertal. Die Funktion als solche ist dabei durchaus nicht neu für ihn, denn in den vergangenen zehn Jahren führte er diese Position bereits beim ASV Wuppertal und beim Rather SV aus.

"Der Trainer, der Vorstand und ich hatten ein gutes Gespräch über das Konzept der nächsten Jahre", erklärt Tappert gegenüber FuPa. Hierbei soll im Vordergrund stehen, über die eigene Jugendarbeit mit Kontinuität in den kommenden zwei, drei Jahren mit Geduld eine Säule aufzubauen, die dann zu ehrlichem, erfolgreichem und attraktivem Fußball führen soll.

"Langfristig kann das Ziel dann vielleicht einmal sein, in die Landesliga aufzusteigen, zum jetzigen Zeitpunkt kann das Ziel nur der Klassenverbleib sein", betont Tappert. Denn der Blick auf die Tabelle verrät, dass das Bayer-Team zwar am rettenden Ufer in die Winterpause gegangen ist, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den in der Bergischen Bezirksliga-Gruppe aktuell die Sportfreunde Baumberg II belegen, lediglich drei Zähler beträgt.

Optimismus für den Abstiegskampf

Tappert ist jedoch optimistisch, dass die Wuppertaler die Klasse halten: "Wir haben im Moment auch ein Team, was dieses auch schaffen kann. Alle verfügbaren Spieler ziehen da auch gut mit und mit unserem Trainer und Vorstand ist es möglich, das zu erreichen", betont er. "Wir werden in den nächsten Jahren mehr auf Jugendarbeit und Senioren achten, um einen Grundstein für die Zukunft zu schaffen. Die Mannschaft befindet sich in einem guten Zustand, dank unseres Trainerteams um Pano Rekkas."