Merkur CUP: 1860-Vize Sitzberger lädt acht Finalteams ein 136 Kinder feiern Löwen-Sieg

München – Sonnenschein, ein Spitzenspiel im Grünwalder Stadion – und für einige der jungen Ehrengäste in der Stehhalle stand schon vor dem Anpfiff fest, dass viel gejubelt werden darf. „1860 gewinnt 5:2“, legte sich Victoria Zscharn fest, die Torhüterin der SG Penzberg. Gegner: egal. Freundin Leona Kmeth klärte auf, dass sich Wehen Wiesbaden dem TSV 1860 in den Weg stellen würde. Aber auch nicht so richtig. 3:1 hieß es am Ende – womit Victoria ein exzellentes Bauchgefühl bewiesen hatte.

Deutliche Siege waren letztlich auch der Grund, warum die Penzberger und sieben andere Finalisten des Merkur CUP einen beschwingten Nachmittag auf Giesings Höhen verbringen durften. Belohnung für großen Sport beim weltgrößten Fußballturnier der Altersklasse U 11.