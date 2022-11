Meldet jetzt eure Hallenturniere auf FuPa! Budenzauber feiert in diesem Winter ein Revival +++ Meldet uns jetzt eure Turniere und werdet Turnierverwalter

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause in Sachen Hallenfußball ist der Budenzauber zurück. In dieser Winterpause geht es auch in der Halle wieder rund und es sind wieder spannende Hallenturniere geplant.