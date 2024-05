Meisterfeier in Aachen, Tränen in Ahlen und Beeck

Die Entscheidung fiel am 31. Spieltag der Regionalliga West. Alemannia Aachen gewinnt die Meisterschaft und steigt nach vielen Jahren der Abstinenz wieder in die 3. Liga auf. Über 30.000 Zuschauer feierten das trotz einer knappen 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Bocholt im Tivoli. Derweil steht der Abstieg von Rot Weiss Ahlen und des FC Wegberg-Beeck wohl fest, auch wenn sie noch Chancen haben, sofern der MSV Duisburg nicht absteigen sollte, doch das ist nahezu ausgeschlossen. Nachfolgend gibt es die Höhepunkte des Spieltags im Video.

Zu einem 2:2-Unentschieden hat es für Rot Weiss Ahlen gegen den 1. FC Düren gereicht, am nun wohl sicheren Abstieg ändert das aber nichts mehr. Zehn Punkte bei nur noch drei Spielen kann Ahlen nicht mehr aufholen.

Der Tivoli platzte gegen den 1. FC Bocholt aus allen Nähten. Über 30.000 Zuschauer waren in Feierlaune, denn Alemannia Aachen ist in die 3. Liga aufgestiegen. Nach dem Schlusspfiff feierten Mannschaft und Fans ausgelassen auf dem Rasen.

Ja, rechnerisch hat die SSVg Velbert noch Chancen auf den Klassenerhalt, doch bei allem Optimismus scheinen nach dem 2:1-Erfolg über den FC Wegberg-Beeck die Aussichten doch extrem gering. Der MSV Duisburg wird aller Voraussicht nach in die Regionalliga absteigen, sodass derzeit sieben Punkte aufgeholt werden müssten.

Im Niemandsland der Tabelle haben sich Rot-Weiß Oberhausen und der SV Rödinghausen 1:1-Unentschieden getrennt. Beide Teams hatten sich von der Saison deutlich mehr erhofft und blieben in Summe hinter den Erwartungen zurück. Ein neuer Angriff auf die Spitze wird wohl in der kommenden Spielzeit erfolgen.

Mit einem klaren 3:1-Sieg beim FC Gütersloh hat die U23 des FC Schalke 04 ihren fünften Tabellenplatz behauptet. Bis zur 89. Minute stand es zwischen den Mannschaften noch unentschieden, erst in den Schlussminuten stellte Königsblau die Weichen auf Sieg.

In der 90. Minute erzielte Henri Matter den 2:1-Siegtreffer für Fortuna Köln im Duell gegen den Wuppertaler SV. Zeitgleich startete die Ekstase in Aachen, denn durch die WSV-Niederlage stand Alemannia Aachen als Meister der Regionalliga West und Aufsteiger in die 3. Liga fest.

_______________

Lippstädter Hoffnungen schwinden