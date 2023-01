Mauths 2. Vorstand Franz Lenz (li.) und Trainer Andreas Baar (re.) mit Neuzugang Matthias Krampfl – Foto: Maximilian Stockinger

Mauth holt Eigengewächs Krampfl heim Der 28-jährige Co-Spielertrainer des TV Freyung läuft kommende Saison wieder für seinen Heimatverein auf

Der TSV Mauth hat es in den Wintermonaten etwas ruhiger angehen lassen. Nach einer bärenstarken Herbstrunde nahm der Rangfünfte der Bezirksliga Ost nur am Wolfhaus-Cup der Spvgg Osterhofen teil und verzichtete ansonsten auf weitere Halleneinsätze. Auf Hochtouren laufen hingegen die Planungen für die kommende Saison, in der mit Matthias Krampfl eine hoffnungsvolle Neuverpflichtung bekanntgegeben werden kann. Der 28-jährige Defensivmann steht derzeit noch in Diensten des Kreisligisten TV Freyung und bekleidet dort die Rolle des Co-Spielertrainers.

"Natürlich stellt dieser Spieler eine große Bereicherung für unsere Defensive dar", heißt es in einer von TSV-Abteilungsleiter Maximilian Stockinger verfassten Pressemitteilung. Mauths Coach Andreas Baar ist über die Zusage des Verteidigers ebenfalls erfreut: "Matthias ist in der Defensive flexibel einsetzbar und enorm erfahren." Stockinger stellt heraus: "Es ist in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit, dass sich ein Spieler derart früh zu einer Entscheidung bekennt, das gebührt Respekt. Wir haben bereits ein starkes, intaktes Gefüge. Matthias wird sich hier bestimmt gut einfügen.“



Im Hinblick auf die Spielzeit 2023/2024 setzen und hoffen die Entscheidungsträger auf Kontinuität: "Es ist ganz klar unser Ziel, unser erfolgreiches Trainerteam bestehend aus Andreas Baar, Christian Mandl und Wolfgang Ilg zu halten. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Auch der Kader wird weitestgehend zusammenbleiben. Vielleicht ergibt sich sogar noch eine weitere Ergänzung", verrät Stockinger.