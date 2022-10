Matthias Hertweck: „Die Spieler wollen sich entwickeln" Kreisligatipp mit dem Trainer des Aufsteigers FC Bergalingen

Der FC Bergalingen schlägt sich wacker in der Kreisliga A, Staffel Ost. Nach zehn Spieltagen hat der Aufsteiger 14 Zähler auf dem Konto und dabei auch gegen die favorisierten Teams aus Murg und Schlüchttal gepunktet. Trainer Matthias Hertweck wirft im fupa-Kreisligatipp einen Blick zurück auf den bisherigen Saisonverlauf und voraus auf den kommenden Spieltag.

fupa: Herr Hertweck, der FC Bergalingen hat in dieser Saison bereits ordentlich gepunktet, unter anderem auswärts gegen Schlüchttal und Murg. Die Heimpartie gegen Spitzenreiter Höchenschwand-Häusern ging mit 0:1 nur knapp verloren. Wie hat sich der FC Bergalingen in der Liga eingefunden?

Matthias Hertweck: Überraschend gut, muss ich sagen. Wir haben das Positive des vorigen Jahres – mit dem spielerischen Ansatz, den Co-Trainer Turan Bauknecht und ich verfolgen – mitgenommen. Das war schon in der vergangenen Saison dafür verantwortlich, dass wir die Spiele überzeugend und nicht mit Müh’ und Not gewonnen haben. Und auch in diesem Jahr macht es sich bemerkbar.

fupa: Wie würden Sie den bisherigen Saisonverlauf bewerten?

Hertweck: Mit der Punkteausbeute bin ich tatsächlich nicht ganz zufrieden, weil wir doch einige Spiele verschenkt haben. Das liegt zum Teil an der fehlenden Reife, da müssen wir als Mannschaft noch dazulernen. Das Unentschieden gegen Nöggenschwiel (1:1) tut weh, und auch gegen Höchenschwand-Häusern (0:1) hätten wir nicht verlieren müssen. Auch das Spiel gegen Schlüchttal, in dem wir bis zur 75. Minute mit 3:1 geführt hatten und in der Nachspielzeit noch das 3:3 bekommen haben, schmerzt ein wenig. Dennoch: Mit 14 Punkten als Aufsteiger auf Platz sieben – das kann sich sehen lassen, auch wenn wir noch höher stehen könnten, wenn wir alles konsequent umgesetzt hätten.

fupa: Was war das bisher beste Spiel der Saison bzw. das, welches sich am stärksten eingeprägt hat?

Hertweck: Da habe ich zwei Spiele in Erinnerung. Zum einen der Auftritt in der zweiten Halbzeit gegen Murg, weil wir fußballerische Lösungen gegen einen der Titelanwärter gefunden haben und am Ende auch verdient gewonnen haben. Zum anderen das Spiel – zumindest in den ersten 75 Minuten – gegen Schlüchttal, bei dem wir nur wegen Kleinigkeiten nicht als Sieger vom Platz gegangen sind.

fupa: Wo sehen Sie die Stärken Ihrer Mannschaft, und woran sollte sie noch arbeiten?

Hertweck: Uns zeichnet der Zusammenhalt aus. Und die Wissbegierde. Die jungen Spieler wollen lernen und sich weiterentwickeln. In Julian Matzner und Patrick Bartholome haben wir nur zwei Überdreißigjährige, ansonsten viele jüngere Spieler. Alle sind mit viel Freude im Training dabei und saugen alles in sich auf. Unsere Schwachstelle: Wegen unserer vielen Ausfälle müssen wir derzeit viel auf den Positionen der Innenverteidiger hantieren. Da fehlt uns noch die Mischung aus „Aktiv und mutig nach vorne spielen“ und „Sicher in der Defensive stehen“. Uns unterlaufen da noch zu viele einfache Fehler.

fupa: Am Wochenende ist Bergalingen zu Gast beim Tabellennachbarn Wutöschingen. Haben Sie Informationen über den Gegner?

Hertweck: Tatsächlich kann ich den Gegner nicht aus eigener Anschauung beurteilen. Vor Jahren, 2016 oder vielleicht sogar 2015, habe ich mit Jestetten in der Bezirksliga gegen Wutöschingen gespielt, aber die aktuelle Mannschaft kenne ich nicht. Was ich weiß, ist, dass es eine zweikampfstarke, erfahrene Mannschaft ist. Wir werden dort mit der gleichen Mentalität wie bisher auftreten müssen. Wenn uns das gelingt, können wir sicher etwas mitnehmen.

fupa: Hat sich die personelle Lage verändert?

Hertweck: Wir haben zwei Langzeitverletzte: Mike Strittmatter hat sich beim Spiel in Waldhaus einen Kreuzbandriss zugezogen. Patrick Bartholome befindet sich nach seinem Innenbandanriss im Wiederaufbau. Dazu kommt Yannick Engel, der wegen eines Muskelbündelrisses ausfiel – er befindet sich wieder im Aufbautraining, aber wir werden kein Risiko eingehen und ihn zu früh wieder bringen. Simon Vogt, unser Torwart, laboriert an einer Sehnenverletzung am Ellenbogen.

Matthias Hertwecks Spieltag-Tipps:

FC Wallbach – SV Nöggenschwiel

Samstag, 14 Uhr

Nöggenschwiel hat momentan mit der personellen Situation zu kämpfen – viele verletzte und auch gesperrte Spieler, zum Beispiel gehört Florian Menzel zu den Langzeitverletzten. So haben sie nicht die Qualität, um gegen Wallbach zu bestehen. Wallbach war die bisher stärkste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben, daher denke ich, das gibt eine klare Sache. 4:0.

FC Grießen – SV Waldhaus

Samstag, 14.30 Uhr

Eine schwierige Partie! Grießen hat gegen uns gar nicht so verkehrt gespielt und war besser als erwartet. Waldhaus muss allmählich die Tabelle im Blick haben. Ich tippe auf ein 1:2.

FC Schlüchttal – SG Höchenschwand-Häusern

Samstag, 14.30 Uhr