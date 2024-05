fupa: Herr Hertweck, wenn Sie bereits ein Fazit der Saison ziehen müssten: Wie würde Ihr Urteil ausfallen?

Matthias Hertweck: „Chaotisch“ wäre übertrieben, aber sie war sehr wechselhaft, was überraschend war. Wir sind nicht gut in die Runde gestartet, dann wurde es deutlich besser. Wir haben eine gute Hinrunde gespielt und waren bei der vorderen Fünfergruppe dabei. Die Wintervorbereitung war sehr gut, und wir sind mit drei Siegen und dem Remis (2:2) in Weilheim auch sehr gut ins neue Jahr gestartet. Dann kam Unteralpfen, und wir haben sechs Niederlagen in Serie kassiert und uns damit aus dem Rennen verabschiedet. Zuletzt haben wir wieder gewonnen und können nun ruhigen Gewissens in der Liga bleiben und die letzten Spiele mit lockeren Beinchen beenden.