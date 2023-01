Matchwinner Benny Lipke: Tor & Assist nach Selbsteinwechselung

Was für ein Spiel am Kiesbarg! Altona 93 II hat einen 1:3-Rückstand beim FC Süderelbe II gedreht und den Süd-Hamburgern die erste Heim-Niederlage beigebracht. Neben dem dreifachen Torschützen Piet Verbeck war Trainer Benjamin Lipke (gleichberechtigt mit Jakob Sachs) der Matchwinner. In der 84. Minute wechselte sich der Coach selbst ein, bediente Verbeck nur Sekunden später mit einer klasse Flanke und traf am Ende auch noch selbst zum 5:3-Endstand. Wir haben mit dem sympathischen Übungsleiter gesprochen.