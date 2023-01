Masters Dülken: Mennrath holt das „Double“ Beim Hallenmasters in Dülken hat Victoria Mennrath den Titel gewonnen. Zuvor gelang der Mannschaft das bereits bei der Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft.

Nach dem Stadttitel in Mönchengladbach gewinnt Victoria Mennrath auch das Masters in Dülken. In einem umkämpften Finale setzt sich der Landesligist gegen den SC Erkelenz 09 durch. Für eine Überraschung sorgte Furious Futsal, keine Rolle spielte der KFC Uerdingen.

Der SC Victoria Mennrath macht das „Double“ perfekt und sichert sich nach dem Hallenstadtmeistertitel in Mönchengladbach ebenfalls den Siegerpokal beim 30. Volksbank-Masters in Dülken. In einem packenden Finale in der Halle Ransberg gewann der Landesligist das zweite Duell gegen den SC 09 Erkelenz am Sonntag mit 2:1. Bereits in der Zwischenrunde trafen beide Teams aufeinander – mit 7:2 fiel der Sieg der Mennrather in diesem Aufeinandertreffen deutlich höher aus. Die Mennrather krönten mit dem Finalsieg eine perfekte Hallensaison mit insgesamt 17 Siegen in 17 Spielen aus dem Stadtturnier in Mönchengladbach und dem Wettbewerb nun in Dülken.

Noah Kubawitz brachte die Mennrather im Finale gleich in der ersten Minute mit dem ersten Angriff mit 1:0 in Führung. Wenig später konnte Malte Lütteke (4.) allerdings den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielen. Als die Mennrather den Ball kurz nach Wiederanpfiff überlegt vor dem Tor der Erkelenzer hin und her spielten, sah Robin Wolf im richtigen Moment die Lücke und bediente auf der linken Seite Daniel Nkongo, der so in der 13. Minute das entscheidende Tor zum 2:1 erzielte.

„Das war eine enge Kiste und ein Stück Arbeit“, sagte Mennraths Trainer Simon Netten nach der Siegerehrung. „Das war eine Riesenleistung. Wir sind ein kleiner Dorfverein und haben das Masters trotzdem souverän gewonnen. Ich bin total stolz auf die Jungs. Jeder aus der Mannschaft hat seinen Teil zum Sieg beigetragen“, so Netten weiter.

Erkelenz übersteht Gruppe knapp

Der SC 09 Erkelenz hatte die Zwischenrunde derweil mit nur einem Sieg aus drei Spielen nur knapp überstanden, einzig gegen die SG Union Würm-Lindern gewann Erkelenz – dafür aber deutlich mit 7:1. Würm-Lindern schied damit ebenfalls wie TuS Wickrath in der Zwischenrunde aus. In der Vorrunde waren beide Mannschaften als jeweils Gruppenzweiter eine Runde weiter gekommen. Im Halbfinale besiegte Erkelenz dann den ASV Süchteln mit 8:7 im Neunmeterschießen. Beide Mannschaften lieferten sich einen erbitterten Kampf um den Finaleinzug. Nachdem Jonas Landwehrs (2.) zur 1:0-Führung traf, drehte der Bezirksligist aus Erkelenz noch vor der Halbzeit richtig auf und zog durch die Treffer von Pascal Thora (7.), Qazim Baliu (8.) und David Godlevski (10.) mit 3:1 davon, ehe Landwehrs (10.) mit dem Pausenpfiff zum 2:3 verkürzte. Nach dem Seitenwechsel glich Janpeter Zaum (14.) zunächst zum 3:3 aus, ehe Thora (14.) die Erkelenzer mit 4:3 wieder in Führung brachte. Ein Treffer von Tobias Busch (18.) rettete die Süchtelner in die Verlängerung, die allerdings torlos blieb. Und dann setzte sich der SC Erkelenz schließlich im Neunmeterschießen durch.