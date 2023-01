VfR Fischeln freut sich über dreifachen Erfolg Der Verein stellt den besten Torhüter und den besten Torschützen beim Dülkener Hallenmasters.

Neben diesem Erfolg gab es für die Kockel-Schützlinge noch zwei weitere Erfolgserlebnisse: Leon Buschen wurde von der Jury zum besten Keeper gewählt und Amin Azdouffal wurde mit elf Treffern zum besten Turniertorjäger gekürt. Im Halbfinale hatte der VfR drei Sekunden vor dem Abpfiff gegen Mennrath mit 3:4 verloren. Im anderen Halbfinale hatte Erkelenz die Süchtelner mit 8:7 nach Strafstoßschießen eliminiert. In der am 26. Februar beginnenden zweiten Saisonhälfte erwarten die Fischelner übrigens die Mennrather in der Meisterschaft an der Kölner Straße. Im Hinspiel hatte es eine 1:3-Niederlage gegeben.

In der Vorrunde hatten sich die Grünhemden, die auf Initiative des VfB Uerdingen für diese Veranstaltung eine Wildcard bekommen hatten – in Krefeld selbst hatten sie sich vor einer Woche nicht durchgesetzt –, auf dem letzten Drücker gegen Waldniel noch für die Zwischenrunde qualifiziert (6:4). Da lief es dann, nach einer Auftaktniederlage, wieder gegen Mennrath (1:3), gegen den SC Viersen-Rahser (4:3) und SC Niederkrüchten (7:1) viel besser.