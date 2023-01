Martin Würzler bleibt Trainer des Uedemer SV. – Foto: Kai Jaschek

Martin Würzler bleibt Trainer des Uedemer SV Der Coach gibt dem Spitzenreiter der Klever Kreisliga A die Zusage für zwei weitere Jahre. Auch die weiteren Trainer verlängern.

Martin Würzler wird weiter beim Uedemer SV, Spitzenreiter in der Kreisliga A Kleve/Geldern, an der Seitenline stehen. Der 39-jährige Coach gab dem Verein jetzt die Zusage für zwei weitere Jahre. Das teilte Frank Kösters, Geschäftsführer des Spielvereins, mit. Auch der spielende Co-Trainer Peter Janßen, der derzeit eine langwierige Verletzung auskuriert, bleibt bei der Mannschaft, die auf dem besten Weg ist, den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga zu schaffen, an Bord.

„Ich habe das Gefühl, meine Arbeit beim Uedemer SV noch nicht beendet zu haben. Zumal zahlreiche talentierte Nachwuchsspieler aus der A-Jugend aufrücken werden“, sagte Martin Würzler. Er ist seit der Saison 2017/2018 Trainer des Uedemer SV. Bereits nach der ersten Spielzeit unter seiner Regie stieg der USV in die Kreisliga A auf. Nur zwei Jahre später gelang der Mannschaft der Sprung in die Bezirksliga. Zwar musste der Uedemer SV die Klasse in der vergangenen Saison trotz eines imponierden Schlussspurts wieder verlassen. Doch das Team hat den Rückschlag verkraftet und ist auf dem Weg zurück in die Liga. Der Uedemer SV stand seit dem zweiten Spieltag immer auf einem der beiden ersten Plätze, die den Aufstieg in die Bezirksliga bedeuten. Der Vorsprung vor dem Tabellendritten Viktoria Winnekendonk beträgt derzeit fünf Punkte. „Martin Würzler und Peter Janßen haben die Mannschaft nach dem unglücklichen Abstieg an die Spitze der Kreisliga Ageführt. Folgerichtig haben wir ihre laufenden Kontrakte verlängert“, so Geschäftsführer Frank Kösters.