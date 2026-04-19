Martin Sobczyk erklärt die Trennung vom Oststeinbeker SV Landesliga Hansa: Nach seinem Abschied vom Oststeinbeker SV äußert sich Martin Sobczyk ausführlich zu den Gründen - und findet deutliche Worte. Während der Klub im Abstiegskampf steckt, richtet der Trainer den Blick bereits nach vorne. von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Das ist Martin Sobczyk. – Foto: FC Süderelbe.

Die Trennung zwischen dem Oststeinbeker SV und Martin Sobczyk hat in den vergangenen drei Wochen für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun hat sich der Trainer bei Transfermarkt ausführlich zu seinem Abschied geäußert - und dabei vor allem strukturelle Themen in den Mittelpunkt gestellt.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp „Die Entscheidung ist über einen längeren Zeitraum gewachsen“, erklärt Sobczyk und macht deutlich, dass es sich nicht um eine kurzfristige Reaktion gehandelt habe. Rückblickend sei er selbstkritisch: „Rückblickend hätte ich bereits zu einem früheren Zeitpunkt konsequenter reagieren müssen, gerade bei Themen, die ich schon zu Saisonbeginn kritisch gesehen habe.“ Zwar habe es noch einmal ein Gespräch mit den Verantwortlichen gegeben, „in dem auch Fehler eingeräumt wurden“, doch aus seiner Sicht sei dieser Schritt „zu spät“ gekommen. Besonders deutlich wird Sobczyk bei den grundlegenden Rahmenbedingungen: „Hinzu kamen wiederholt Situationen, in denen es an grundlegenden Dingen wie Vertrauen, Verlässlichkeit und klaren Absprachen gefehlt hat.“