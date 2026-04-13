 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Landesliga Hansa: Aufstiegskampf und Tabellenende spannend

Landesliga Hansa: Concordia Hamburg und Bramfelder SV lassen Punkte liegen, Hamm United FC dreht Spiel, SV Altengamme gewinnt klar, USC Paloma II und ASV Hamburg mit deutlichen Siegen.

von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Concordia Hamburg braucht wieder einen Sieg.
Concordia Hamburg braucht wieder einen Sieg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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Landesliga Hansa
Concordia
HSV BU
USC Paloma II
Bramfeld

Der 25. Spieltag der Landesliga Hansa hat das Titelrennen weiter offen gehalten. Tabellenführer Concordia Hamburg kam ebenso nicht über ein Remis hinaus wie der Bramfelder SV, wodurch die Verfolger nicht weiter distanziert wurden. Dahinter nutzten Teams wie der SV Altengamme und der SC Condor Hamburg ihre Chancen, während im Tabellenkeller der Hamm United FC mit einem Comeback-Sieg ein wichtiges Signal setzte.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Fr., 10.04.2026, 19:00 Uhr
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
2
2
Abpfiff

Tabellenführer Concordia Hamburg hat erneut Punkte abgegeben und kam gegen den Rahlstedter SC nicht über ein 2:2 hinaus. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Nick Daniel Gerken in der 15. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Ishmael Schubert-Abubakari per Foulelfmeter aus, ehe Tolga Celikten Concordia nach dem Seitenwechsel sogar auf Siegkurs brachte (55.). Doch Rahlstedt blieb im Spiel und kam durch Chahed Bamba zum verdienten Ausgleich (70.). Für Concordia bedeutet das Remis den nächsten Dämpfer im Meisterrennen, auch wenn der Vorsprung an der Spitze vorerst bestehen bleibt. Der RSC wiederum bestätigt mit nun 37 Punkten seine gute Phase und bleibt in Schlagdistanz zu den Teams vor ihm.

Fr., 10.04.2026, 19:00 Uhr
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
2
2
Abpfiff

Auch der Bramfelder SV ließ im Rennen um die Spitzengruppe Zähler liegen. Gegen den SC Condor Hamburg sah zunächst vieles nach einem Auswärtssieg aus, weil Edwin James Satzer die Gäste mit einem Doppelpack früh in Front brachte. Satzer traf in der 13. und 35. Minute und brachte Condor damit in eine hervorragende Ausgangslage. Doch Bramfeld antwortete noch vor der Pause durch Miles Feleke Tafese (37.) und kam kurz nach Wiederbeginn durch Leon Alexander Zschätzsch zum 2:2 (54.). Danach blieb die Partie offen, ohne dass noch ein weiterer Treffer fiel. Während Bramfeld mit nun 49 Punkten weiter Zweiter bleibt, untermauert Condor mit 44 Zählern seinen Anspruch auf einen Platz ganz oben in der erweiterten Spitzengruppe.

Fr., 10.04.2026, 19:30 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
3
2
Abpfiff

Im Kellerduell hat der Hamm United FC einen enorm wichtigen Sieg gefeiert. Gegen den Oststeinbeker SV lagen die Gastgeber nach Toren von Juan Chandel Hernandez Genao (14.) und Youssef Ben Mustapha Sbou per Foulelfmeter (19.) bereits mit 0:2 zurück, ehe Adrian Cekala die Partie fast im Alleingang drehte. Noch vor der Pause verkürzte er in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs, nach dem Seitenwechsel folgten der Ausgleich (57.) und wenig später sogar der Siegtreffer (64.). Der Dreierpack verschafft Hamm mit nun 17 Punkten neue Hoffnung im Abstiegskampf, auch wenn der Rückstand auf die Konkurrenz weiter groß bleibt. Für Oststeinbek ist die Niederlage dagegen ein herber Rückschlag, weil der Aufsteiger bei 21 Punkten stehen bleibt und weiter im unteren Tabellendrittel festhängt

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
2
5
Abpfiff

Der USC Paloma II hat seine gute Position im dicht gedrängten Mittelfeld gefestigt und sich beim Barsbütteler SV deutlich mit 5:2 durchgesetzt. Dabei gerieten die Gäste zunächst durch Lukas-Tobias Jäckel früh in Rückstand (10.), fanden aber schnell die passende Antwort. Emil Alfons Appel glich per Foulelfmeter aus (18.), anschließend drehten Frederik-Joe Boblai (27.) und Josiah Borkwei (45.) die Partie schon vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel sorgte Serhat Büyükkeskin für das 4:1 (60.), ehe Ronald Schön noch einmal verkürzte (65.). Wirklich spannend wurde es jedoch nicht mehr, weil Jon Bennet Goedeke nur vier Minuten später den alten Abstand wiederherstellte. Paloma steht nun bei 36 Punkten und zieht mit HSV Barmbek-Uhlenhorst und FC Voran Ohe gleich, während Barsbüttel im gesicherten Mittelfeld bleibt.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag

Sa., 11.04.2026, 13:00 Uhr
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
4
1

Der ASV Hamburg hat sich deutlich gegen den SC Vier- und Marschlande durchgesetzt. Lion Jona Jodeit (8.) und Mertkan Mehmed Hasan (13.) sorgten früh für eine komfortable Führung. In der zweiten Hälfte erhöhten Malang Lamin Jawla (63.) und Hischem Metidji (69.) auf 4:0. Der Treffer von Dosu Sharon Tehua (84.) blieb Ergebniskosmetik. Der ASV verbessert sich auf 29 Punkte und baut den Abstand nach unten aus.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
1
3
Abpfiff
Der SV Altengamme hat beim VfL Lohbrügge einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. David Toth brachte die Gäste in Führung (33.), ehe Christopher Ingo Peter Kleinert (60.) und Jonas Friedrich Buck (76.) für klare Verhältnisse sorgten. Franklin Weber verkürzte spät (86.), konnte die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern. Altengamme klettert damit auf 46 Punkte und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Sonntag

Gestern, 10:45 Uhr
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
2
2
Abpfiff

Der Sport-Club Eilbek hat gegen den HSV Barmbek-Uhlenhorst einen Punkt geholt. Die Gäste gingen durch Nikolaos Christodoulos in Führung (41.), doch Backtasch Schamim glich direkt vor der Pause aus (45.). Nach dem erneuten Führungstreffer durch Ryota Endo (63.) sorgte Burakcan Kurt für den Endstand (75.). Beide Teams bleiben damit im Mittelfeld der Tabelle.

Gestern, 15:00 Uhr
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
0
3

Der FC Voran Ohe hat seine Pflichtaufgabe beim Schlusslicht erfüllt. Daniel Walek brachte die Gäste in Führung (37.), ehe Daniel Gläser in der Schlussphase erhöhte (76.). Ein Eigentor von Lucas Kaltwasser besorgte den Endstand (77.). Ohe verbessert sich auf 39 Punkte und bleibt im oberen Tabellendrittel, während der Ahrensburger TSV weiter abgeschlagen bleibt.

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - ASV Hamburg
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - VfL Lohbrügge
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Ahrensburger TSV
Sa., 18.04.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Barsbütteler SV
Sa., 18.04.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Concordia Hamburg
So., 19.04.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - Oststeinbeker SV
So., 19.04.26 12:45 Uhr Rahlstedter SC - Bramfelder SV
So., 19.04.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Hamm United FC

28. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - SC Vier- und Marschlande
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Hamm United FC - SV Altengamme
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - USC Paloma II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - FC Voran Ohe
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - Sport-Club Eilbek
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SC Condor Hamburg
So., 26.04.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - Rahlstedter SC

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