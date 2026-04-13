Landesliga Hansa: Aufstiegskampf und Tabellenende spannend

Der 25. Spieltag der Landesliga Hansa hat das Titelrennen weiter offen gehalten. Tabellenführer Concordia Hamburg kam ebenso nicht über ein Remis hinaus wie der Bramfelder SV, wodurch die Verfolger nicht weiter distanziert wurden. Dahinter nutzten Teams wie der SV Altengamme und der SC Condor Hamburg ihre Chancen, während im Tabellenkeller der Hamm United FC mit einem Comeback-Sieg ein wichtiges Signal setzte.
Tabellenführer Concordia Hamburg hat erneut Punkte abgegeben und kam gegen den Rahlstedter SC nicht über ein 2:2 hinaus. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Nick Daniel Gerken in der 15. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Ishmael Schubert-Abubakari per Foulelfmeter aus, ehe Tolga Celikten Concordia nach dem Seitenwechsel sogar auf Siegkurs brachte (55.). Doch Rahlstedt blieb im Spiel und kam durch Chahed Bamba zum verdienten Ausgleich (70.). Für Concordia bedeutet das Remis den nächsten Dämpfer im Meisterrennen, auch wenn der Vorsprung an der Spitze vorerst bestehen bleibt. Der RSC wiederum bestätigt mit nun 37 Punkten seine gute Phase und bleibt in Schlagdistanz zu den Teams vor ihm.
Auch der Bramfelder SV ließ im Rennen um die Spitzengruppe Zähler liegen. Gegen den SC Condor Hamburg sah zunächst vieles nach einem Auswärtssieg aus, weil Edwin James Satzer die Gäste mit einem Doppelpack früh in Front brachte. Satzer traf in der 13. und 35. Minute und brachte Condor damit in eine hervorragende Ausgangslage. Doch Bramfeld antwortete noch vor der Pause durch Miles Feleke Tafese (37.) und kam kurz nach Wiederbeginn durch Leon Alexander Zschätzsch zum 2:2 (54.). Danach blieb die Partie offen, ohne dass noch ein weiterer Treffer fiel. Während Bramfeld mit nun 49 Punkten weiter Zweiter bleibt, untermauert Condor mit 44 Zählern seinen Anspruch auf einen Platz ganz oben in der erweiterten Spitzengruppe.
Im Kellerduell hat der Hamm United FC einen enorm wichtigen Sieg gefeiert. Gegen den Oststeinbeker SV lagen die Gastgeber nach Toren von Juan Chandel Hernandez Genao (14.) und Youssef Ben Mustapha Sbou per Foulelfmeter (19.) bereits mit 0:2 zurück, ehe Adrian Cekala die Partie fast im Alleingang drehte. Noch vor der Pause verkürzte er in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs, nach dem Seitenwechsel folgten der Ausgleich (57.) und wenig später sogar der Siegtreffer (64.). Der Dreierpack verschafft Hamm mit nun 17 Punkten neue Hoffnung im Abstiegskampf, auch wenn der Rückstand auf die Konkurrenz weiter groß bleibt. Für Oststeinbek ist die Niederlage dagegen ein herber Rückschlag, weil der Aufsteiger bei 21 Punkten stehen bleibt und weiter im unteren Tabellendrittel festhängt
Der USC Paloma II hat seine gute Position im dicht gedrängten Mittelfeld gefestigt und sich beim Barsbütteler SV deutlich mit 5:2 durchgesetzt. Dabei gerieten die Gäste zunächst durch Lukas-Tobias Jäckel früh in Rückstand (10.), fanden aber schnell die passende Antwort. Emil Alfons Appel glich per Foulelfmeter aus (18.), anschließend drehten Frederik-Joe Boblai (27.) und Josiah Borkwei (45.) die Partie schon vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel sorgte Serhat Büyükkeskin für das 4:1 (60.), ehe Ronald Schön noch einmal verkürzte (65.). Wirklich spannend wurde es jedoch nicht mehr, weil Jon Bennet Goedeke nur vier Minuten später den alten Abstand wiederherstellte. Paloma steht nun bei 36 Punkten und zieht mit HSV Barmbek-Uhlenhorst und FC Voran Ohe gleich, während Barsbüttel im gesicherten Mittelfeld bleibt.
Der ASV Hamburg hat sich deutlich gegen den SC Vier- und Marschlande durchgesetzt. Lion Jona Jodeit (8.) und Mertkan Mehmed Hasan (13.) sorgten früh für eine komfortable Führung. In der zweiten Hälfte erhöhten Malang Lamin Jawla (63.) und Hischem Metidji (69.) auf 4:0. Der Treffer von Dosu Sharon Tehua (84.) blieb Ergebniskosmetik. Der ASV verbessert sich auf 29 Punkte und baut den Abstand nach unten aus.
Der Sport-Club Eilbek hat gegen den HSV Barmbek-Uhlenhorst einen Punkt geholt. Die Gäste gingen durch Nikolaos Christodoulos in Führung (41.), doch Backtasch Schamim glich direkt vor der Pause aus (45.). Nach dem erneuten Führungstreffer durch Ryota Endo (63.) sorgte Burakcan Kurt für den Endstand (75.). Beide Teams bleiben damit im Mittelfeld der Tabelle.
Der FC Voran Ohe hat seine Pflichtaufgabe beim Schlusslicht erfüllt. Daniel Walek brachte die Gäste in Führung (37.), ehe Daniel Gläser in der Schlussphase erhöhte (76.). Ein Eigentor von Lucas Kaltwasser besorgte den Endstand (77.). Ohe verbessert sich auf 39 Punkte und bleibt im oberen Tabellendrittel, während der Ahrensburger TSV weiter abgeschlagen bleibt.
26. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - ASV Hamburg
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - VfL Lohbrügge
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Ahrensburger TSV
Sa., 18.04.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Barsbütteler SV
Sa., 18.04.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Concordia Hamburg
So., 19.04.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - Oststeinbeker SV
So., 19.04.26 12:45 Uhr Rahlstedter SC - Bramfelder SV
So., 19.04.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Hamm United FC
28. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - SC Vier- und Marschlande
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Hamm United FC - SV Altengamme
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - USC Paloma II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - FC Voran Ohe
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - Sport-Club Eilbek
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SC Condor Hamburg
So., 26.04.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - Rahlstedter SC
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