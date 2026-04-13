Landesliga Hansa: Aufstiegskampf und Tabellenende spannend Landesliga Hansa: Concordia Hamburg und Bramfelder SV lassen Punkte liegen, Hamm United FC dreht Spiel, SV Altengamme gewinnt klar, USC Paloma II und ASV Hamburg mit deutlichen Siegen. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Concordia Hamburg braucht wieder einen Sieg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der 25. Spieltag der Landesliga Hansa hat das Titelrennen weiter offen gehalten. Tabellenführer Concordia Hamburg kam ebenso nicht über ein Remis hinaus wie der Bramfelder SV, wodurch die Verfolger nicht weiter distanziert wurden. Dahinter nutzten Teams wie der SV Altengamme und der SC Condor Hamburg ihre Chancen, während im Tabellenkeller der Hamm United FC mit einem Comeback-Sieg ein wichtiges Signal setzte.

Der ASV Hamburg hat sich deutlich gegen den SC Vier- und Marschlande durchgesetzt. Lion Jona Jodeit (8.) und Mertkan Mehmed Hasan (13.) sorgten früh für eine komfortable Führung. In der zweiten Hälfte erhöhten Malang Lamin Jawla (63.) und Hischem Metidji (69.) auf 4:0. Der Treffer von Dosu Sharon Tehua (84.) blieb Ergebniskosmetik. Der ASV verbessert sich auf 29 Punkte und baut den Abstand nach unten aus.

________________ Landesliga Hansa: die Spiele am Sonntag Der SV Altengamme hat beim VfL Lohbrügge einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. David Toth brachte die Gäste in Führung (33.), ehe Christopher Ingo Peter Kleinert (60.) und Jonas Friedrich Buck (76.) für klare Verhältnisse sorgten. Franklin Weber verkürzte spät (86.), konnte die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern. Altengamme klettert damit auf 46 Punkte und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

Der Sport-Club Eilbek hat gegen den HSV Barmbek-Uhlenhorst einen Punkt geholt. Die Gäste gingen durch Nikolaos Christodoulos in Führung (41.), doch Backtasch Schamim glich direkt vor der Pause aus (45.). Nach dem erneuten Führungstreffer durch Ryota Endo (63.) sorgte Burakcan Kurt für den Endstand (75.). Beide Teams bleiben damit im Mittelfeld der Tabelle.