Marco Friedl wird Trainer des SV Straß

Der Kreisklassist SV Straß und sein aktueller Spielertrainer Dieter Deak haben sich darauf geeinigt, dass der am Saisonende auslaufende Vertrag nicht verlängert wird. Nachfolger wird Marco Friedl.

Deak übernahm im Sommer 2018 als seine erste Trainerstation im Herrenbereich den SVS und erwies sich für den Verein als "absoluter Glücksgriff, da er die Spieler nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich weiterentwickelte und sich sehr stark am Vereinsleben beteiligte", teilte Abteilungsleiter Lukas Friedl mit. "Die bis dato längste Amtszeit eines Trainers in unserem Verein ist ein Beleg hierfür." In der aktuellen Saison belegt der SVS aktuell den elften Tabellenplatz.