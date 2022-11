Marcel Platzek könnte beim 1. FC Bocholt zurückkehren! Nach monatelanger Verletzungspause steht der Top-Stürmer wieder im Kader, wenn es am Samstag, 14 Uhr, auswärts gegen den Mitaufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn geht.

Der Regionalligist 1. FC Bocholt erlebte zuletzt einen bitteren Spieltag. Beim 2:8 gegen den FC Schalke 04 II fiel das Team von Trainer Marcus John regelrecht auseinander. Mittlerweile aber ist die Partie aufgearbeitet. "Wir wollten das Spiel schnell abhaken. Daher haben wir auch gleich am Sonntag trainiert. Wir haben daneben gelegen mit unserer Leistung und dem Ergebnis, nun schauen wir aber wieder positiv nach vorne", sagt Bocholts Übungsleiter.

Am Samstag, 14 Uhr, geht es auswärts gegen den 1. FC Kaan-Marienborn. Die Siegener, die im Sommer in die Vierte Liga aufgestiegen sind, stehen auf Tabellenplatz sieben. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer hat sechs Zähler mehr als der 1. FC Bocholt auf dem Konto. "Der 1. FC Kaan-Marienborn ist bislang der beste Aufsteiger. Das ist eine sehr erfahrene Mannschaft mit sehr guten Spielern, darunter sind auch ehemalige Profis", so John über die erfahrene Mannschaft. So kicken Julian Schauerte (Fortuna Düsseldorf, SV Sandhausen), Enzo Wirtz (Rot-Weiss Essen), Nico Brandenburger (Borussia Mönchengladbach) oder Markus Pazurek (Fortuna Köln) für den Tabellensiebten.