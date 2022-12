Marc Kersjes kehrt als Trainer zum FC Aldekerk zurück. – Foto: Niklas Willemsen

Marc Kersjes feiert Trainer-Comeback Der FC Aldekerk hat früher als erwartet den Nachfolger von Danny Thönes gefunden, der am 11. Dezember seinen Rücktritt erklärt hatte. In Marc Kersjes kehrt ein alter Bekannter in die Landwehr-Arena zurück.

So schnell kann’s manchmal gehen. Nach dem Rücktritt von Danny Thönes am 11. Dezember hatte Heinz Hegmans, Abteilungsleiter des Bezirksligisten FC Aldekerk, zunächst angekündigt, sich genügend Zeit bei der Suche nach einem neuen Trainer zu lassen. Doch mitunter wird die Ideallösung quasi frei Haus serviert. „Marc Kersjes ist regelmäßig bei uns auf der Anlage, weil sein Sohn in unserer F-Jugend spielt. Da habe ich ihn einfach einmal angesprochen, ob er als Trainer zurückkehren möchte“, sagt Hegmans.

Das war eine gute Idee. Denn der mittlerweile 43-Jährige, der von Sommer 2016 bis zum Abbruch der Corona-Saison 2020/21 in der Landwehr-Arena als Spielertrainer einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, feiert nach der Winterpause sein Comeback. Schon am Samstag gab’s viel Applaus von den Mitgliedern, als Heinz Hegmans und stellvertretender Vorsitzender Marius Bloemers die gute Nachricht auf der Weihnachtsfeier verkündeten. Marc Kersjes genießt in der Region einen glänzenden Ruf. Seine Trainerlaufbahn hatte er 2010 beim VfR Warbeyen gestartet, dessen Männer damals noch in der Landesliga kickten. In der Saison 2013/14 führte er die Sportfreunde Broekhuysen erstmals in die Landesliga. Mit seinem alten und neuen Verein verbrachte Kersjes fünf erfolgreiche Jahre in der Bezirksliga.In diesem Zeitraum überzeugte er auch als Abwehrchef, der mit viel Übersicht und einer feinen Technik ausgestattet ist.