Mal wieder selbst geschlagen

Die Reserve zeigte insgesamt keine schlechte Leistung, aber war in den entscheidenden Momenten leider zu unaufmerksam und musste daher den Platz als Verlierer verlassen.



Auch bei der Reserve zeigte sich die personell, sehr angespannte Lage recht deutlich. Dennoch ging man optimistisch und mit Mut in die Partie. In der ersten Viertelstunde waren wir auch das bessere Team. Hinten ließen wir nichts anbrennen und nach vorne hatten wir ein paar Akzente. Ein Torabschluss sollte dabei aber nicht herausspringen. Die eigene Schläfrigkeit sollte uns dann auf die Verliererstraße bringen. Mutlangen bekam einen Freistoß in zentraler Position vor unserem Tor zugesprochen. Mit einem simplen Pass an der Mauer vorbei konnte der Stürmer unbedrängt in die Mitte passen und sein Kollege verwandelte zum 1:0 in der 20. Minute. Nur fünf Minuten später sollte uns dasselbe Schicksal ereilen. Dieses Mal wurde ein Freistoß von Mutlangen schnell ausgeführt als wir noch die Mauer stellten und schon stand es 2:0. Der Schock saß natürlich erstmal tief, aber wir berappelten uns schnell wieder und hätten durchaus vor der Halbzeitpause noch verkürzen können.

Für den zweiten Durchgang nahmen wir uns einiges vor, da wir merkten das die Hausherren in der Defensive alles andere als sattelfest waren. Doch zunächst kam alles anders. Kurze Zeit nach Wiederanpfiff bekamen wir auf der rechten Seite den Ball nicht geklärt und so konnte der Stürmer beinahe unbedrängt ins lange Eck vollenden. Viele dachten sicher das mit dem 3:0 nun die Entscheidung gefallen wäre, aber dem war nicht so. Wir ließen die Köpfe nicht hängen und spielten weiter nach vorne. Nach einer Stunde wurden wir dann auch endlich belohnt. Nach schöner Kombination über die rechte Seite durch Marc Melneczuk und Fynn Eichenhofer, kam letzterer unbedrängt zum Flanken. In der Mitte fand er den eingewechselten Michael Werni, der eigentlich das Tor hütet und nur auf dem Feld aushalf. Sein schulbuchmäßiger Kopfball fand sein Ziel im linken Eck. Nun witterten wir Morgenluft und Mutlangen bekam zunehmend Probleme in der Defensive. In der 73. Minute sollte uns dann der Anschlusstreffer gelingen. Nach Freistoß von der linken Seite, konnte Mutlangen den Ball nicht klären und erneut war Werni zur Stelle und staubte aus kurzer Distanz ab. In der Folgezeit warfen wir alles nach vorne, hatten aber keine Fortune mehr im Abschluss. Mutlangen dagegen spielte einige gute Konterchancen sehe schlampig aus und so blieb das Spiel bis zum Schluss spannend. Nach 93 Minuten pfiff der souverän leitende Unparteiische dann das Spiel ab und unsere Aufholjagd wurde leider nicht mit einem Punkt belohnt.