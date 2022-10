Am Ende nichts zu holen!

Stark ersatzgeschwächt und mit vier Aushilfen von der AH, verliert die Reserve in Herlikofen.



Aufgrund des Personalmangels traten wir in der Flex-Aufstellung an und kamen zu Beginn recht ordentlich in die Partie. Zwar klappte in der Offensive noch recht wenig, doch man ließ selbst auch so gut wie keine Chancen zu. Mit zunehmender Spieldauer bekam Herlikofen dann mehr Spielkontrolle und Ballbesitz. Gefährliche Abschlüsse blieben aber die Seltenheit und kam doch mal was aufs Tor, dann war Michael Werni zur Stelle und entschärfte die Situation. Ein individueller Fehler nach einer Viertelstunde sollte die Gastgeber dann aber doch in Führung bringen. In der Folge spielten wir nach vorne oft zu umständlich und machten es Herlikofen somit leicht unsere Angriffe zu verteidigen. Eher aus dem Nichts konnten wir dann den Ausgleich erzielen. Andrei Botschner versuchte es nach einer halben Stunde einfach mal aus der Distanz und der durchaus haltbare Schuss, zappelte dann doch im Netz. Bis zum Halbzeitpfiff war das Spiel dann ausgeglichen und beide Seiten hätten durchaus ein zweites Tor erzielen können, aber nach 45 Minuten stand es weiterhin 1:1.

Im zweiten Durchgang wurden die Gastgeber immer stärker und es mehrten sich die Unachtsamkeiten in unserer Defensive. Torspieler Michael Werni bewahrte uns ein ums andere Mal vor dem erneuten Rückstand. In der Offensive fanden wir leider nur noch selten statt und so schwanden mit Zunehmender Spieldauer auch immer mehr die Kräfte. Dies konnten die Hausherren dann mit einem Doppelschlag in der 78. & 80. Minute zum 3:1 ausnutzen. Dennoch was das Spiel noch nicht entschieden. Daniel Neuerer erzielte nur kurze Zeit später den Anschlusstreffer zum 3:2 und es keimte wieder Hoffnung auf, zumindest einen Punkt noch mitzunehmen. Leider stellte Herlikofen den Zwei Tore Abstand schnell wieder her und sorgte somit für die endgültige Entscheidung. In der restlichen Spielzeit sollte dann nichts mehr passieren.



Leider hat es am Ende nicht zu mehr gereicht, insgesamt aber kein schlechter Auftritt der Reserve, wenn man die ganzen Umstände mitbetrachtet.