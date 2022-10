Verdienter Punktgewinn gegen den Spitzenreiter!

In einem durchaus flotten Spiel hielten wir von Beginn an gut dagegen und ließen die Gäste aus Gmünd nur selten zur Entfaltung kommen. Wir ließen in der Defensive nichts anbrennen und konnten offensiv immer mal wieder Nadelstiche setzen. Ein Torerfolg sollte aber beiden Teams verwehrt bleiben und so geht das torlose Remis am Ende auch in Ordnung.